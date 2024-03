Brian Sacchetti, un “camp“ per tutti. Ragazzi sordi e normodotati insieme

Empatia e sensibilità sono doti richieste per riuscire a istaurare un legame con giovani cestisti in erba. Queste qualità non mancano a Brian Sacchetti, figlio d’arte e cestista di Blu Basket 1971 Treviglio, che quest’estate sarà protagonista con il suo camp. Una iniziativa che porta avanti da tre anni, rivolta a bambini dai 9 ai 15 anni, che avrà luogo a Primiero San Martino di Castrozza (Trento), dal 23 al 29 giugno e dal 30 giugno e al 6 luglio. "Mi riporta a quando ho cominciato a giocare. Mio papà era ospite spesso di vari camp e portava tutta la famiglia e ho iniziato con i primi tiri a canestro. Ogni estate è sempre stato così: ho passato la mia adolescnza nei camp e rivivere tutto è emozionante. Mi colpisce che quando termina abbiamo riscontri positivi, i ragazzi spesso si commuovono: questo spiega il motivo per cui facciamo tutto".

Quest’anno, inoltre sarà dato spazio ai ragazzi sordi, per una settimana a loro dedicata in cui scenderanno in campo con i normododati. "L’idea è nata per caso. La proprietaria della struttura che ci ospita a Primiero ha una figlia nata sorda. Ci ha incoraggiato e ha accelerato un’idea che avevamo in mente. Stiamo costruendo il progetto, ricevendo feedback positivi, anche se non è semplice: quando si parla di disabilità si va incontro a un po’ di scetticismo. Viviamo nell’era in cui ci sono i social e i genitori sono più aperti nel permettere ai figli, con problemi uditivi, di fare una avventura a contatto con gli altri bambini, che stiamo cercando di sensibilizzare. Non vogliamo che tornino a casa dimenticandosi di quanto vissuto. Lo sport e la disabilità, possono essere un veicolo importante".

A osservare che assist e terzo tempo siano svolti correttamente, oltre lo stesso Brian, anche papà Meo. "È sempre pronto quando si parla di giovani. Magari può trasmettere un po’ di paura ai bambini, perché vedono questo omone grande, i baffi... però quando si fa trasportare è fantastico, trasmette un’energia positiva e il timore reverenziale sparisce. Mi dice che rivive i tempi in cui io ero ragazzino e si emoziona. Per me non è stato sempre facile portare un cognome pesante, nel mondo della pallacanestro Sacchetti è stato per tanti anni e continua ad essere, molto importante. Ho dovuto far fronte a pregiudizi, continuo a sentirmi dare del raccomandato. Non si può immaginare cosa sia stato detto quando era C.T e mi ha chiamato in Nazionale. Fa parte però del gioco. Devo quasi tutto a lui, è stato un esempio, da giocatore e allenatore. Ho imparato a vivere con le critiche e sono fiero di quello che ho fatto". E che continua a fare visto che a 37 anni non smette, come i bambini che segue d’estate, di sudare per quella palla a spicchi. "Tra due mesi faccio 38 anni. Mi sento ancora un giocatore e cerco di andare avanti il più possibile. Papà mi ha insegnato il valore di rimanere in campo più a lungo si riesce. Voglio godermi tutto".