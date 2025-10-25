Brividi Consorzio Leonardo. Con Fabriano è spareggio salvezza

La sconfitta con San Severo appartiene al passato, adesso serve resettare e ripartire. Il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata si prepara a puntare il navigatore direzione Marche a distanza di 12 giorni dall’ultima volta. Domani alle ore 18, al Palachemiba di Cerreto d’Esi, è in programma il match con la Ristopro Fabriano. Siamo solo alla settima giornata, sia chiaro, e probabilmente é prematuro parlare di spareggio salvezza, ma certamente questo incontro mette in palio punti preziosi per allontanarsi dalle zone torride della classifica. Fabriano e Quarrata attualmente condividono l’ultima posizione, in coabitazione con Loreto Pesaro, Casoria e Nocera.

Nella squadra affidata a coach Nunzi (scelto per prendere l’eredità di Niccolai, passato alla T-Gema nei panni di vice coach) spiccano alcuni interpreti: su tutti l’esperto Centanni, un realizzatore di razza con un passato nella suddetta squadra termale, Il classe 2001 Vavoli, il lituano Silke-Zunda e la leadership del veterano Dri. Per affrontare al meglio questo impegno i mobilieri dovranno necessariamente voltare pagina, liberando la mente dalle scorie delle ultime due uscite per approcciare con il giusto volto ad una gara che non ammette cali di concentrazione.

"Abbiamo riscontrato che competere a questi livelli significa surfare onde alte – commenta alla vigilia coach Tonfoni –. Viaggiamo alla volta di Fabriano cercando una prestazione convincente, fatta di solidità e forza".

Le armi per togliere certezze ai cartai non mancano ma tutto deve partire con una prova di spessore nella metà campo difensiva, soprattutto cercando di limitare i tiri da tre in transizione. Sotto questo aspetto la fertilità della Ristopro aumenta vertiginosamente proprio in casa, dove sono state mandate a bersaglio 31 delle 46 triple.

L’arsenale dei mobilieri, atteso al completo, è chiamato ad una performance di livello per trovare il primo agguato fuori dal Granducato. Nell’ultima sconfitta a Nocera, è vero che Fabriano si è sciolta come neve al sole, prendendo un parziale di 27-12 nell’ultimo quarto ma è altrettanto vero che il Dany se la vedrà sul loro parquet dove i marchigiani tendono ad esaltarsi. Quarrata però vuole provare a togliere quel fastidioso zero alla voce vittorie in trasferta.

Leonardo Meacci