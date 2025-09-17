Bryant sempre nei ricordi. Murales a lui dedicato

Le leggende non muoiono mai. E così venerdì sera, a partire dalle 19, al campetto del parco parrocchiale di Montecavolo (in via Papa Giovanni XXIII, numero 36) si celebrerà il ‘Remembering Kobe Day’.

Un evento dedicato alla memoria del campione dei Los Angeles Lakers, a distanza di cinque anni dal tragico incidente che ce l’ha strappato troppo presto, portandosi via anche la figlioletta Gigi di appena 13 anni e altre sette persone. La serata, organizzata dal gruppo ‘Campazzo di Montecavolo’, riunirà la comunità locale e tanti appassionati della nostra terra in una kermesse dedicata allo sport, all’arte e alla memoria. Il piccolo ‘Black Mamba’, tra il 1989 e il 1991, visse proprio in questa zona, tra via dell’Oratorio e della Chiesa. Erano i tempi in cui suo padre Joe ‘Jellybean’ incantava la platea con la canotta della Pallacanestro Reggiana e lui spesso provava ad imitarlo, rubando l’attenzione del pubblico del ‘PalaBigi’ che lo osservava incuriosito negli intervalli delle partite. Il pallone era quasi più grande di lui, ma la tenacia era già incrollabile. Per il cinque volte campione Nba questi sono sempre stati i posti del cuore e lo ha sempre ricordato nelle sue interviste, tant’è che – quando tornava da queste parti – non mancava quasi mai un blitz nella ‘sua’ Montecavolo. In quegli anni, il campetto del parco parrocchiale fu il suo terreno di gioco quotidiano. Il luogo dove cullava i primi sogni di gloria, di tiri allo scadere per la vittoria e di titoli di Mvp. Proprio su quel cemento affinava i movimenti che lo avrebbero poi reso immarcabile, sentendo letteralmente esplodere la passione per il basket che ne avrebbe colorato l’esistenza. Questo evento vuole quindi celebrare quel legame speciale con questa comunità, un filo sottile e resistente, che non si è mai spezzato.

Il programma della serata prevede alle 19 l’inaugurazione del murales orizzontale dedicato al campione e realizzato dall’artista Neko, poi a seguire ci saranno una partita celebrativa ‘Gialli vs Viola’ (in omaggio ai colori dei mitici Los Angeles Lakers, l’unica squadra di club in cui Bryant ha giocato), una ‘Skill Challenge’ con premi e poi, immancabile per celebrare la sagra della frazione di Quattro Castella: gnocco fritto a volontà. L’evento sarà aperto a tutti e si potranno riscontrare le testimonianze di chi ha vissuto quegli anni. Sarà quindi una preziosa occasione per raccontare una storia che lega profondamente Montecavolo a uno dei più grandi sportivi della storia (in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato).