Bryson Williams : "Priftis un motivatore. Qui c’è entusiasmo"

In tempi recenti, pochissimi giocatori sono riusciti a ‘dividere’ la piazza come Bryson Williams ancor prima di scendere in campo. Il cortocircuito nasce dal mercato estivo, quando l’ex Petkim Spor – inizialmente ingaggiato come ‘quattro titolare’ – è stato costretto a sloggiare nel ruolo di ‘cinque’ per fare spazio al ritorno di Cheatham. In un attimo il tormentone è diventato ‘Ma può giocare da pivot oppure no?’. La risposta, come sempre, la darà il campo. L’impressione è che potrebbe fare molta fatica soprattutto con le squadre più attrezzate e fisiche del campionato, ma avendo già fatto coppia con Echenique in Turchia, l’intesa potrebbe aiutare a ‘coprire’ eventuali giri a vuoto. Lui, intanto, sta affrontando la nuova avventura con un entusiasmo contagioso.

Williams, quali sono le prime impressioni sull’ambiente biancorosso? "Ottime. Mi sto trovando davvero bene e stiamo già lavorando duramente. Questa cosa mi piace tantissimo perché sono sicuro che questi sforzi ci ripagheranno durante la stagione".

Cosa l’ha convinta ad accettare la proposta della Pallacanestro Reggiana? "L’anno scorso quando siamo venuti qui a Reggio c’era un’atmosfera fantastica, un pubblico rumoroso e appassionato. Questo mi ha certamente motivato a venire qui, ma anche il modo di gestire e motivare i giocatori di coach Priftis è stato importante. Sono state due vere battaglie".

Venendo alle cose più tecniche, lei può certamente giocare assieme a Echenique, ma la domanda che tutti si fanno è se potrà fare anche il suo ‘cambio’… "Farà quello che mi chiede lo staff, io mi sento a mio agio sia nel ruolo di ‘quattro’ che di ‘cinque’ e sto lavorando tanto per giocare in entrambe le posizioni".

Com’è l’intesa con Echenique? "Con lui c’è un rapporto super, al Petkim eravamo anche compagni di stanza quindi abbiamo condiviso tanto anche dal punto di vista personale. Porta energia, rimbalzi e un buonissimo gioco in post basso. Sono molto felice che sia arrivato a darci una mano".

Il primo obiettivo sarà la qualificazione alla ‘Bcl’ che passerà attraverso il Q-Round. Lei l’anno scorso lo ha vinto col Petkim Spor, cosa servirà per replicare quel traguardo? "Avere intensità è già un ottimo punto di partenza. Non tutte le squadre in quella prima fase riescono ad essere compatte e grintose. Non esistono segreti, ma sicuramente pensare una gara alla volta può aiutare a trovare la giusta concentrazione".

Fuori dal campo quali sono le sue passioni? "Mi piace viaggiare e scoprire cose nuove e poi sono appassionato di videogame. In città mi sto trovando molto bene e sto cercando di girare il più possibile per scoprirla. Sapevo che era una delle città di Kobe, ma dal vivo mi sono reso conto che la sua eredità qui è grande".

Francesco Pioppi