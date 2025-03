Bsl San Lazzaro, ormai è mal di trasferta

Weekend di riposo per il Peperoncino, negativo invece per la Bsl. San Lazzaro cade 80-53 sul campo di Scandiano. Quarto ko esterno consecutivo per la formazione biancoverde.

La formazione di Paolo Dalè cade in casa delle reggiane al termine di una sfida che l’ha sempre vista rincorrere. Scandiano scappa nel primo quarto 28-16, a causa anche dell’approccio troppo soft della Bsl, tiene all’intervallo 46-35 per allungare 67-46 e chiudere i conti nella ripresa.

Tra le biancoverdi prestazione in doppia cifra per D’Agnano 11 e Villa 10, con il resto dei punti distribuito equamente con Grandi 2, Campalastri 3, Marchi 8, Talarico 5, Trombetti 4, Colli 5 e Accini 5.

Rinviata per questione di ordine pubblico invece la sfida con la Magik Rosa Parma e il Peperoncino. La sfida si giocherà il 25 marzo in un periodo che si annuncia fondamentale in chiave salvezza.

Sabato le due squadre bolognesi torneranno in campo il Peperoncino di scena alle 21 alla palestra Mascarino per affrontare tra le mura amiche il fanalino di coda Forlì, mentre la Bsl San Lazzaro sarà in campo al PalaBubani di Faenza a partire dalle ore 18.

Le altre gare: Forlì-Castel San Pietro 50-80, Fidenza-Rimini 53-54, Cavezzo-Faenza 65-56, Puianello-Piumazzo 72-65, Valtarese-Valdarda 64-86, Cesena-Ferrara 60-53.

La classifica: Cavezzo 44; Puianello 38; Valdarda 36; Piumazzo, Rimini e Castel San Pietro 32; Valtarese e Cesena 22; Bsl San Lazzaro, Scandiano e Faenza 20; Fidenza 18; Magik Rosa Parma e Peperoncino 8; Ferrara 4; Forlì 0.

f. m.