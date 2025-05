Bsl San Lazzaro: Under 15 e Under 17 alle finali nazionali di basket femminile

Altre due finali nazionali raggiunte. Continua la tradizione in casa Bsl San Lazzaro. Anche in questa stagione due formazioni del sodalizio biancoverde, l’under 15 e l’under 17 hanno raggiunto le finali nazionali.

Cominciamo dall’under 15, la prima che scenderà in campo, già la prossima settimana per le fasi che assegneranno il titolo di categoria. Umbertide e Città di Castello saranno le sedi delle sfide che dal 19 al 25 maggio vedranno in campo anche le biancoverdi che sfideranno nel girone eliminatorio (4 gironi da 4, con la prima di ciascun girone classificata ai quarti e seconda e terza agli ottavi, incrociate con le avversarie di altri gironi) Lupe San Martino, Basket Femminile Livorno e Futurosa Trieste.

Per l’under 15 diretta da Rudy Bondioli è stata una grande stagione coronata con la vittoria 71-56 nello spareggio con Taranto e che è valsa l’accesso appunto alla fase nazionale. "Una finale nazionale che arriva a giusto coronamento di un percorso durato tre anni in cui abbiamo lavorato e lottato per arrivare pronti a questo momento – spiega Bondioli –. Nonostante molti infortuni abbiamo giocato a un ottimo livello. Adesso c’è l’entusiasmo di giocare con le 16 migliori in Italia".

Più lontano l’appuntamento per le finali nazionali under 17 con le ragazze guidate da Paolo Dalé che saranno impegnate, dal 2 all’8 giugno a Battipaglia. A decretare il passaggio alle finali nazionali della seconda formazione bianconere è stata la vittoria nell’ultima sfida di qualificazione per 64-43 su Campobasso. Una vittoria splendida per le ragazze in quell’occasione guidate da Giulio Rocco di Torrepadula che grazie a una prova di straordinaria abnegazione difensiva, sono riuscire a superare le molisane. Adesso ad attendere l’under 17 ci sono le finali, anche in questo caso a 16 squadre, ma con tabellone e avversarie che devono ancora essere definite. In ogni caso essere tra le migliori 16 sia in under 15 che in under 17 è un successo che conferma la Bsl San Lazzaro come eccellente scuola di basket.

f. m.