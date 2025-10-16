Buio Virtus Imola. Senza Baldi e Boev dura solo un quarto

CASERTA93VIRTUS IMOLA58

PAPERDI JUVE CASERTA: Iannotta, Nwaofom 1, Vecerina 15, Hadzic 19, Laganà 3, D’Argenzio 7, Brambilla 11, Radunic 22, Ly-Lee 10, Pisapia 5, Lo Biondo ne, Nobile. All. Lardo.

VIRTUS IMOLA: Baldi ne, Mazzoni 10, Errede 8, Kucan 16, Tambwe 2, Melchiorri 3, Sanviti 4, Metsla 3, Cosma ne, Pollini 12, Boev ne. All. Galetti.

Arbitri: Di Gennaro di Roma, Manganello di San Giorgio del Sannio (Bl) e Bombace di Giuliano (Na).

Note: parziali 28-18, 52-33, 76-49. Tiri da 3: Caserta 8/23, Imola 9/25. Tiri da 2: Caserta 29/41, Imola 11/30. Tiri liberi: Caserta 11/15, Imola 9/16. Rimbalzi: Caserta 42, Imola 27.

Il primo infrasettimanale della stagione si trasforma in una sorta di amichevole per la Virtus che, già priva di due titolari, non può veramente nulla contro la strapotere della capolista imbattuta del girone B, la Peperdì Juve Caserta. Non dura nemmeno un quarto la sfida al PalaPiccolo, con i bianconeri che affondano come una lama nel burro nella ‘spuntata’ difesa ospite, tirando con percentuali mai viste. Peccato per l’infortunio di Mazzoni, per la prima volta in doppia cifra, che si è scavigliato nel terzo quarto e sarà a rischio per il match con la Luiss. Come detto, coach Galetti deve fare a meno di Baldi, febbricitante, e Boev, non al meglio, mentre Lardo lascia a riposo precauzionale Lo Biondo e perde quasi subito Laganà (caviglia). Fino all’uscita del forte play di Caserta, il punteggio è in parità (12-12), poi Kucan, il migliore dei suoi, con la sua seconda tripla manda avanti i suoi. La risposta è opera del suo connazionale, l’mvp Radunic, che in questa partita somiglia a Jokic per la facilità con cui fa tutto, praticamente senza avversari: 9-0 di parziale. Spara ancora Kucan per il – 3 (21-18), e poi cala la notte.

A cavallo dei due quarti arriva un 19-2 che mette alle corde la Virtus, impalpabile difensivamente, con la Juve che al 15’ è 15/15 da due. Galetti dà minuti a tutti e arrivano le triple di Metsla, Errede e Sanviti, peccato che la difesa non tenga nulla. All’intervallo i punti di distanza sono 19, e da lì in avanti si giocherà solo per il tabellino e per dare minutaggio a chi ne ha avuto di meno.

Arriva il secondo trentello a fila e sabato sera al Ruggi ci sarà un’altra big, la Luiss Roma.