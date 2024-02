Buona la prima di Black davanti a 500 tifosi

UNAHOTELS

106

TREVIGLIO

63

UNAHOTELS: Weber 6, Cipolla 4, Galloway 17, Faye 16, Smith 7, Uglietti 2, Atkins 9, Black 9, Vitali 16, Grant 13, Chillo 7. Allenatore: Priftis.

TREVIGLIO: Coti, Carpi 2, Vitali L. 7, Harris 18, Cerella 3, Bogliardi ne, Falappi, Sacchetti 11, Barbante 6, Guariglia 8, Pollone 8. Allenatore: Valli.

Arbitri: Forni, Centonza, Calella.

Parziali: 24-18; 49-42; 83-54.

Davanti a 500 spettatori (palazzetto di Guastalla esaurito), la Unahotels ha nettamente sconfitto Treviglio, club di A2. Il finale è 106-63, con Reggio che fa il break a inizio terzo quarto e poi dà gas fino alla sirena, con tutti gli undici a referto a punti. Gli occhi erano puntati su Tarik Black, ieri all’esordio in maglia biancorossa e autore di 9 punti. Al primo intervallo si va sul 24-18 per Reggio, con Black che dalla lunetta trova i suoi primi punti. Poi si accende Jamar Smith a inizio secondo quarto, con 7 punti in un amen, ma Treviglio con l’esperienza di Luca Vitali e Sacchetti resta aggrappata. Sale poi in cattedra Galloway, che segna 8 punti di fila: si va al riposo sul 49-42, grazie anche a 4 punti sul finale di Black.

La ripresa si apre con due schiacciate di Faye e un 8-0 per i biancorossi che costringono Treviglio al timeout sul 57-42. Il parziale poi si dilata con Weber e Faye (protagonista del terzo quarto) che danno spettacolo in contropiede. Complice anche un Galloway on fire, in 10’ segna 34 punti e vola sull’83-54 con cui si chiude il terzo periodo. Negli ultimi 10’ Vitali sugli scudi dalla lunga distanza. Prima del match, minuto di silenzio in memoria di Gianni Pastarini.