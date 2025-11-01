Busnago a caccia della super-impresa con Mazzano

Va alla caccia della super-impresa la Fortitudo Busnago che riceve nel tardo pomeriggio di oggi (palla a due ore 18.30) la super-capolista del girone D di Serie C La Fonte NBB Mazzano. I bresciani sono costruiti senza mezzi termini per salire in B2 e fino ad oggi hanno ampiamente rispettato il pronostico vincendo tutti e sei i match con uno scarto medio di quasi 15 punti e una media offensiva di oltre 93. Vedremo quale “trappola“ difensiva ha preparato coach Ascenzo per provare a mettere paura all’armata Mazzano.

Nel girone C si scende in campo la domenica. La prima squadra a farlo alle 18 sarà la Galvi Lissone impegnata nel Pavese a Robbio contro gli Aironi. Rinfrancati dalla vittoria a valanga contro Settimo, i ragazzi di coach Galli cercano conferme contro un’altra avversaria alla sua portata. Cerca intanto la seconda vittoria stagionale il Basket Seregno che dalle 18.30 dovrà far fronte alla squadra di Opera.

In Divisione Regionale 1 c’è un bel derby a Varedo tra la Polisportiva e il Team 86 Villasanta. Gioca anche la Forti e Liberi che vuole fare lo sgambetta alla capolista Le Bocce in trasferta a Erba alle 18.

Ro.San.