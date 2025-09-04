Calcio a 5. La Vigor Fucecchio fa già sul serio

Archiviati i primi giorni di preparazione Vigor e Atletico Fucecchio hanno affrontato le loro prime amichevoli. Partiamo dalla formazione che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C1, debutto venerdì 26 settembre sul campo del Futsal Lucchese, che al Centro Sportivo Fontevivo di San Miniato Basso ha superato 5-3 la Polisportiva Slac (Serie C2). Per i ragazzi di coach Perretta, che hanno già fatto vedere qualche buona trama di gioco, sono andati a segno Moscatelli con una doppietta, Fejzaj, Lorenzo Magini e Minneci. Adesso i biancoblù torneranno in campo domani sera per un altro test casalingo con il Pontassieve (Serie C2).

Veniamo adesso all’Atletico Fucecchio, che ha invece ceduto 4-3 ad Orentano al Tau Altopascio Futsal, squadra anch’essa partecipante alla prossima C2 dopo la retrocessione dell’ultima stagione. Il team allenato da Morelli parte forte e vola sull’1-3 con le reti di De Santis, Cascella e Cappelli, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Sempre domani sera a Fucecchio seconda amichevole stagionale anche per i biancorossi, avversario La 10 Livorno (C2).