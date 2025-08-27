Calcio a 5 Serie A2 Elite. L’OR ha ripreso a sudare

È tornata a sudare l’Olimpia Regium. La formazione cittadina debutterà tra un mese esatto in Serie A2 Elite, da neopromossa, sul campo del Montegrappa e ha ripreso la preparazione agli ordini del confermato Cristian Margini e del suo staff. Sabato il primo test prestagionale vedrà i granata di scena al PalaChiarelli di Guastalla contro la locale formazione di Serie C1; l’esordio in Coppa della Divisione sarà il 13 settembre in terra piacentina col Baraccaluga, con ritorno previsto all’Arena Sport per il 20.

L’organico ricalca per larghi tratti quello che ha vinto il campionato, guadagnando la promozione, e raggiunto la finale di Coppa Italia, con capitan Edinho che guida un gruppo di "senatori" esperti e alcuni giovani di sicuro avvenire costruiti in casa: da segnalare il ritorno di Alessandro Aieta, che ha già conosciuto la nuova categoria vestendo i colori del Modena Cavezzo.

Portieri: Martino Piccioni, Simone Montanari, Gioele Damiano; Giocatori di movimento: Ederson Salvador Edinho, Davide Mereu, Fabricio Vissoto, Valtin Halitjaha, Samuele Bruciati, Giuseppe Ruggiero, Diego Panico, Hamza Iissi, Alessandro Aieta, Fation Halitjaha, Daniele Pecchini, Joao Mazzariol.