Calcio a 5 serie c1. Mernap a valanga. Rossoblu Imolese senza scampo

Tutto facile per la Mernap contro la Rossoblu Imolese, superata con un netto 6-0 in un derby a senso unico. Con questa vittoria i faentini conquistano la vetta solitaria della classifica grazie al ko del X Martiri Ferrara a Forlì e chiudono al meglio la settimana, che li aveva visti passare il turno di Coppa Velez grazie al 7-3 contro l’Erba 14 Riolo Terme. Nonostante le assenze Cedrini, Garbin, Zin Dine e Pagliai per infortunio e di Rezki per squalifica, la Mernap non ha avuto problemi, arrivando all’intervallo avanti 2-0 per poi dilagare nel secondo. Nel prossimo turno i rossoneri giocheranno sabato alle 15.30 in casa della Polisporiva Villafontana.