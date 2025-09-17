Calcio a 5. Vigor Fucecchio, buona la prima. Superata La Sorba Casciano

Buona la prima per la Vigor Fucecchio, che bagna il proprio esordio in Coppa Toscana di Serie C con una convincente vittoria sul campo della neopromossa La Sorba Casciano. Gli uomini di coach Perretta, nonostante le assenze di capitan Frediani e di Gianmarco Magini, si sono infatti imposti con un rotondo 9-3 con tripletta di Qevani, doppiette di D’Alcamo e Montalbano e reti di Fejzaj e Sejdini. Questi gli effettivi che sono scesi tutti in campo: Campinotti (p), Bertocci (p), Moscatelli, Magini L., D´Alcamo, Cripezzi, Qevani, Masha, Fejzaj, Sejdini, Zito, Montalbano. Vigor che dopo la prima giornata comanda quindi con 3 punti il girone di primo turno insieme alla Virtus Poggibonsi, che ha a sua volta regolato 10-5 in casa il Futsal Sangiovannese. Nel frattempo prosegue il programma di amichevoli di Atletico Fucecchio e Cortenuova in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali. Partiamo dai biancorossi fucecchiesi, che hanno regolato 5-2 in trasferta il Casalguidi, formazione che milita in C2 come i ‘Colchoneros’. Per i ragazzi allenati da Morelli e Cacace sono andati a segno Gianluca Banti con una tripletta e con un gol a testa Matteo Banti e Vezzosi. Quinto posto alla Macron Cup, infine, per il neonato Cortenuova. I rossoblù di coach Rizzatti hanno chiuso in sesta posizione la prima fase del torneo che vedeva dieci squadre ai nastri di partenza. Dopo le prime due vittorie contro Futsal Lucchese (2-1 siglato da Falcone e Ulivieri) e Spazzavento (5-3 firmato dalla tripletta di Viti e dai centri di Marconi e Nesti), gli empolesi si sono poi arresi 5-3 (tripletta di Zanieri) al Md United, formazione che ha poi alzato al cielo il trofeo per la seconda volta. Così il Cortenuova ha sfidato poi nel giorno conclusivo di gare La 10 Livorno per il quinto posto, avendo la meglio per 7-6 ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati 3-3 (per i rossoblù doppietta di Favazzo, votato miglior giocatore della sfida, e rete di Zeoli). Ufficializzato intanto il girone di campionato di C2 di Atletico Fucecchio e Cortenuova, inseriti entrambi nel B con Md United, Spazzavento, Futsal Pontedera, Monsummano, Prato C5 ‘B’, San Giusto, Toringhese, Fioradaliso Prato, Casalguidi, Pistoiese e Larcianese.

Si.Ci.