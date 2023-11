Calcio Promozione, sfuma il primato solitario. Fratta, che occasione persa: tre legni e un rigore sbagliato

Poteva essere vetta solitaria, a +3 sulla Sampierana, invece il Fratta Terme è scivolato sul Bellariva Virtus. Eppure nel recupero dell’11ª giornata del girone D di Promozione sono stati i termali a dominare il match: prima Errani su punizione è fermato solo dal palo, poi Ravaioli (penalty) porta avanti i suoi dopo un quarto d’ora. Due minuti dopo, altro rigore: questa volta per il Bellariva, che pareggia con Bargelli. E poi raddoppia con Bascioni, su disattenzione della difesa locale. Ma le emozioni continuano: Ravaioli torna sul dischetto per la Fratta, ma al 35’ il pallone finisce fra le braccia del portiere. Nel secondo tempo, i termali schiacciano i riminesi: Ravaioli colpisce il secondo legno di giornata e Candoli sulla ribattuta spara sul portiere. Miraglia da corner colpisce a botta sicura, ma a impedire il 2-2 è il terzo legno. Nel finale i biancoverdi protestano anche per un rigore non concesso.

Nell’altro recupero, il Torconca Cattolica ha battuto il Verucchio 3-0.

Classifica aggiornata: Sampierana e Fratta Terme 24; Faenza 23; S. Pietro In Vincoli 21; Cattolica 20; Forlimpopoli 19; Bakia Cesenatico, Del Duca Grama e Misano 18; Classe 17; Bellariva Virtus e Verucchio 16; Due Emme e Civitella 15; Stella 11; Torconca Cattolica 9; Cotignola 7; Cervia 6.

e. ma.