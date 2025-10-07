Calcio Serie D. Poggibonsi, una classifica che preoccupa

La prestazione generale contro una big come la compagine laniera, conforta l’ambiente. Sul piano pratico, però, il collettivo deve ancora risollevarsi a livello di classifica. Una realtà, a doppio binario, con la quale si trova a confrontarsi il Poggibonsi a un mese esatto dallo start al campionato dai notevoli cambiamenti a partire dalla configurazione della rosa. Novità e scommesse in un gruppo desideroso di emergere con i suoi effettivi, tra i tanti giovani prelevati dai vivai e gli elementi motivati, giunti dalle categorie inferiori per cercare di offrire un contributo al team in ottica di permanenza in D. Prove sul rettangolo che permettono a mister Barontini e ai componenti dello staff di conservare una certa fiducia, in direzione di un auspicato riscatto sul rettangolo. Occorre però, dopo la conquista dei primi risultati utili in forma di pareggi, cancellare lo zero dal quadratino delle vittorie. Il calendario sembra non aiutare il Poggibonsi (vista la successione di rivali in ascesa), e la situazione dell’infermeria, neppure. Ed è così dall’estate, sebbene sia da rilevare, nota lieta, il rientro in retroguardia di Lorenzo Borri. Ma i Leoni dovranno recuperare slancio con i loro portacolori. Evitando intanto di incappare in disattenzioni, proprio come in occasione della sfida di due giorni or sono. Un esito, avverso al Poggibonsi, determinato dai calci piazzati. Due corner, uno per tempo, nei quali il team non ha mostrato la necessaria ‘cattiveria’, evocata dallo stesso Barontini, nello sventare le minacce. Va da sé che la squadra non ha demeritato e anche sul parziale di 1-1 si è resa pericolosa, spesso in virtù del contributo di Gonzi, che è tra gli elementi del team in grado di suonare la carica per arrivare a sospirate rivincite. Nel momento migliore del Poggibonsi, invece, è maturato il sorpasso pratese. Definitivo.

Paolo Bartalini