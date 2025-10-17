Camara vede il ritorno in campo. Ipotesi esordio contro Verona

Sarà una partita con diversi punti interrogativi, quella di domenica a Verona. Tecnici, ma non solo, perché in casa Dole si valutano le condizioni di Sankare e Camara, mentre la Tezenis dovrà per forza di cose fare a meno di Justin Johnson, ma riaccoglierà Poser. Tra diagnosi e consulti, imprevisti e probabilità, i due roster subiranno qualche modifica di rilievo rispetto alle ultime partite. Il debutto di Camara potrebbe rappresentare la bella notizia di giornata in casa Rbr, anche perché l’attesa per il suo rientro si è fatta di settimana in settimana sempre più pressante e la necessità di averlo in rotazione addirittura urgente. Non c’è un giocatore con le caratteristiche del centro senegalese, nel roster della Rinascita.

Simioni, che peraltro è stato uno dei più continui e ha prodotto un inizio di stagione eccellente, interpreta il ruolo di 5 in maniera diversa. Se Camara dovesse presto aggiungere intimidazione e la consueta capacità di rollare con efficacia, ecco che anche tutta la squadra ne beneficerebbe. Probabile che il giorno giusto sia domenica, ma rimane lo stretto riserbo sull’argomento in casa biancorossa. Differenti i pensieri su Sankare, che dopo il dolore al ginocchio nel quarto periodo di Mestre ha saltato la gara dell’Under 19 in attesa di esami e consulti. Anche per quanto riguarda la giovane ala tutto top secret. Intanto compare il nome di Alessandro Simioni tra le riserve a casa della nuova nazionale di coach Banchi.

Il nuovo capoallenatore dell’Italia comincia la sua avventura con un miniraduno a Roma dal 20 al 22 ottobre e con un’amichevole con Rieti proprio il 22 (alle 12.30). Non ci sono i big, ma tantissimi nomi di A2 e pure qualcuno dalla A. 15 i convocati, con Simioni che figura tra le cinque riserve a casa assieme a Faggian, Marangon, Massone e Miani. La A2, intanto, si è messa in pari, con Bergamo e Pesaro che mercoledì sera hanno recuperato la partita della prima giornata. A vincere è stata la Victoria Libertas di Leka, che è andata a espugnare il campo degli avversari grazie a un eloquente +18. Nell’83-101 finale, a fare la parte del leone è stato il lungo Miniotas, autore di 33 punti con 15/17 da due. Pesaro, che così raggiunge in vetta Rieti, Brindisi e Verona, sarà l’avversario della Dole il 26 dicembre nel prossimo match al Flaminio. Verona e poi il derby, ottobre caldo per Rbr.

La nuova classifica: Rieti, Brindisi, Pesaro e Verona 8; Pistoia, Livorno, Rimini, Bergamo, Torino, Bologna e Mestre 6; Avellino, Cento, Scafati, Cividale e Cremona 4: Forlì, Milano e Roseto 2; Ruvo 0.

Loriano Zannoni