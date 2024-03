Cambio di leadership in testa alla classifica del girone A di Divisione Regionale 2, sorpresa Montecchio batte Urbania

Cambiano gli equilibri in testa alla classifica del girone A di Divisione Regionale 2, con la Pallacanestro Urbania che cade a sorpresa in casa del Montecchio, ultima in classifica insieme a Candelara e i Pirates con soli 8 punti. È un’autentica impresa quella messa in atto dalla formazione allenata da coach Nardini, poiché si sviluppa tutta in rimonta dopo una partita complicata come da pronostico.

Dopo il primo quarto che recita 12-20, Montecchio prova a restare in gara rimanendo a -6 all’intervallo, ma al rientro in campo gli ospiti allungano sul +9. La partita sembra indirizzata quando, dopo soli 43 punti segnati in tre quarti, i padroni di casa mettono in atto 27 punti contro i 17 subiti e sorpassano nel finale portando a casa i due punti, 70-69. Di questa sconfitta approfittano quindi gli Spartans, impegnati in trasferta a Cagli, trovando un’ottima partita frutto di un grande primo quarto e un resto di match in gestione; al ‘10 è subito infatti +13, 12-25, che diventa +15 all’intervallo. Nel terzo quarto Cagli prova una reazione fino al -7, ma non è abbastanza per impensierire la capolista, trascinata dai 16 punti di Paolini. Rinviato il derby tra Vuelle A e i Pirates, il Cus Urbino mantiene il proprio quarto posto vincendo in casa del Basket Fanum 55-73 con una partita dominata fin dalla palla a due, mentre sotto di lei rimangono appaiati a -2 la Lupo Pantano e i Trashmen. I Trashmen vincono la loro terza partita in fila in trasferta contro il Metauro Basket Academy, 42-57, grazie ai 12 punti di Giovanelli e i 10 di Bernabé, e la Lupo torna alla vittoria dopo l’ultimo stop contro gli Spartans, battendo a domicilio Candelara 63-54 con Bragagnolo miglior marcatore a 17.

l.s.