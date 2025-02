Cambio in panchina: arriva Paolo Moretti. Boniciolli saluta Torino

Paolo Moretti è il nuovo allenatore della Reale Mutua Torino, formazione 14ª con 20 punti. Moretti è stato scelto dopo che Matteo Boniciolli, firmato in estate con un biennale fino al 30 giugno 2026, dopo aver saltato per ragioni di salute la trasferta di Forlì per curarsi (e quella successiva a Rieti), ha annunciato in una lettera dopo un incontro con il presidente David Avino e il direttore generale Giorgio Bottaro "la necessità di una pausa lavorativa leggermente più lunga del previsto dopo gli esami clinici a cui sono stato sottoposto" da cui deriva "con grande dispiacere la convinzione di fare un passo indietro che consenta al club di affrontare la fase finale del campionato nel pieno della sua operatività".

Boniciolli, che non era stato bene già nelle ultime fasi della partita vinta in casa contro Orzinuovi del 19 gennaio, pur in precarie condizioni aveva guidato gli allenamenti prima della sconfitta casalinga dei torinesi contro Cento. Le sue condizioni erano peggiorate e da qui la decisione di fermarsi per qualche settimana. Boniciolli, che il 26 marzo compirà 63 anni, proprio il 26 marzo 2018 lasciò la panchina della Fortitudo sempre per motivi di salute. Anche allora, la sua assenza era iniziata al Palafiera.

s. b.