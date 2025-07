Campagna abbonamenti, Allen il testimonial. Forlì, da lunedì la prima fase con gli sconti

Nella mattinata di ieri è stata presentata la campagna abbonamenti della Pallacanestro 2.015 in vista della nuova stagione di A2. Il primo ‘vero’ passo verso l’esordio di fine settembre in un campionato che si preannuncia ancora una volta all’insegna della competitività. ‘Certi amori non finiscono’ è lo slogan dell’estate, che vede come testimonial d’eccezione Kadeem Allen con indosso la canotta forlivese che, due anni fa, ha trionfato in Coppa Italia: si trattava di un omaggio alla divisa della JollyColombani promossa in serie A nel 1990.

La campagna abbonamenti scatterà ufficialmente nella giornata di lunedì, con il via della prima fase riservata al rinnovo e alla prelazione per gli abbonati alla scorsa stagione. Questi ultimi potranno sfruttare un prezzo speciale riservato fino al 31 luglio. Per agevolare l’attività di biglietteria e ridurre i tempi di attesa, il club di viale Corridoni consiglia i seguenti periodi suddivisi per settori (ma non sono tassativi): Parterre Rosso, Gold e Low-cost dal 7 al 14 luglio, Centrale numerato e Curva numerata dal 14 al 21 luglio e Settore Giallo dal 22 al 31 luglio. Successivamente, dal 18 al 29 agosto si aprirà la fase riservata ai nuovi abbonati a tariffa agevolata, che passerà poi a tariffa ‘piena’ dal 1° al 19 settembre. Si andrà poi avanti fino al termine del girone di andata, scalando il rateo delle gare già disputate.

Questi i prezzi previsti (a tariffa intera) nel corso della fase iniziale di rinnovo: Parterre Gold 950 euro, Parterre Rosso 650 euro, Parterre Low-cost 440 euro, Centrale numerato 340 euro, Curva numerata 280 euro, Settore Giallo centrale 180 euro e Settore Giallo curva 170 euro (la differenziazione dell’anello non numerato è una novità).

Nelle due fasi successive, quindi, i prezzi lieviteranno. Arrivando a toccare dal 1° settembre, ad esempio, i 1.000 euro per il Parterre Gold e i 240 euro per il Settore Giallo centrale, passando per i 380 euro del Centrale numerato e i 340 della Curva numerata. Rispetto allo scorso anno, in tutti i settori vi è stato un aumento del costo della tessera stagionale, così come aumenteranno i biglietti per la singola partita.

Sono poi previste una serie di riduzioni, in particolare per famiglie, under 30, universitari e over 65. Tutte le speciali scontistiche sono consultabili online sul sito web della società. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in sede (viale Corridoni 10) dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì anche 17-20. Solo ed esclusivamente per i rinnovi interi, è prevista la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento online tramite Vivaticket (con successivo ritiro in sede della tessera) e presso Edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A) e tutti i Punti Snai. Per il rinnovo dell’abbonamento sarà necessario presentarsi con la tessera della stagione 2024/25 e un documento d’identità.

Simone Casadei