Campanella, il sole dopo la tempesta: "Rientrare in campo un’emozione"

Nella testa di Enrico ci sta come un temporale, parafrasando gli Zen Circus. Dopotutto, raccontare di sé è un po’ parlare di suo padre Giuseppe, alla lettera il gigante che lo ha messo su un campo da basket e che, fino alla sua tragica scomparsa del mese scorso durante l’arbitraggio di una partita di Divisione Regionale 2, a questo sport ha recapitato il cuore, il tempo e tutta la passione. La stessa dedizione indefessa che Enrico Campanella ha impiegato per riprendersi dall’infortunio dello scorso maggio e tornare lo scorso weekend a vestire la maglia del Cvd Casalecchio. Domani alle 18 i rossoblù saranno di scena sul campo del Basket 2000 Reggio Emilia per l’ultima giornata della fase a orologio del girone A di serie C. Campanella com’è stato tornare a giocare?

"Mi son fatto male l’ultima partita della passata stagione, nella ‘bella’ playoff contro la Veni: speravo non fosse il crociato e il menisco, ma invece mi sono dovuto sottoporre a operazione e riabilitazione col grande ‘Jack’ Naldi. Non ho affrettato i tempi e ho sempre avuto vicino il club. Coach Folesani mi ha detto di stare tranquillo e che mi avrebbero aspettato. Rientrare è stata una grande emozione". Ha incontrato qualche difficoltà?

"Diciamo che riprendere il ritmo non è semplice, una cosa così grave non l’avevo mai subita. Però riuscivo a fare tutto, ma a fine febbraio, al termine dei tesseramenti, il coach mi ha convocato in anticipo all’allenamento dicendo che forse non ero ancora pronto e che non sapeva quanto spazio darmi. Era la sera del 15 febbraio, che non potrò mai dimenticare, e ho mandato il mio ultimo messaggio a mio padre, al quale purtroppo non ha mai risposto".

Cosa gli ha scritto?

"Che non mi avrebbero tesserato. Nel mentre è successo quel che è successo".

Qual è stata la svolta?

"Di fatto le partite più importanti del Cvd sarebbero iniziate più tardi, pertanto avevo un mese ulteriore per rimettermi completamente in forma. Ci tengo a sottolineare che non è stata una ricompensa per quello che è successo, ma ci tenevano ad avermi in squadra. L’unico rimpianto che ho è che papà non potrà vedermi".

Che ricordo ha?

"Di una persona sempre presente e con la maglietta del Cvd. Gli piaceva troppo e so che andava a vedere le partite anche quando non c’ero io".

Visto il coinvolgimento della sua famiglia nel basket bolognese, avete in programma qualcosa per ricordarlo?

"A oggi non abbiamo ancora deciso niente, è ancora una cosa un po’ fresca e fa male. Dentro di me avevo già pensato sarebbe bello fare un torneo nel quartiere. Siamo cresciuti qua e il basket a Borgo Panigale è presente e papà ha fatto tanto. E visto che coi Campas siamo inseriti nel 3x3, in futuro sarebbe bello intitolargli un torneo di quartiere, anche per i bimbi e magari riqualificare un campetto".