Campionati regionali di basket: derby brianzolo ai playoff tra POB Binzago e Canarins di Agrate

È in arrivo il weekend in cui scatta la seconda fase dei campionati regionali di basket. I primi playoff (e playout) a partire sono quelli di Divisione Regionale 1 che propongono subito ai quarti un derby brianzolo tra due squadre abituate negli ultimi anni a rivestire un ruolo da protagoniste fino alla fine. Domenica alle 18 al PalaPrealpi di Seveso la POB Binzago, finalista lo scorso anno, riceve i Canarins di Agrate. Si profila come uno degli incroci più combattuti ed equilibrati tra la quarta del girone Est C e la quinta del girone Est D. La prima a scendere in campo sarà Villasanta che se la vedrà questa sera alle 20.45 in gara-1 in provincia di Brescia contro la Pall. Monteclarense, seconda al termine della regular season. Domenica alle 18 sarà la volta anche della Dipo Vimercate in campo a Erba contro Le Bocce. Ai playout si gioca al meglio delle cinque partite in un turno secco. Rischia il Basket Biassono che con il fattore campo contro comincia domenica sera la serie contro Nibionno.

Ro.San.