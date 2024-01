Campionato Baskin, al via la fase territoriale. Estra Kw Costone pronto a scendere sul parquet

Riparte con grande slancio ed entusiasmo il Campionato Baskin con l’Estra Kw Costone nuovamente in procinto di scendere in campo per disputare la fase Territoriale Toscana del Campionato Italiano di Baskin. Domenica a Porcari (Lucca) prenderà il via la prima delle 11 giornate di Campionato che vedrà ai nastri di partenza ben 9 squadre (record assoluto per la Toscana) con il rientro dopo alcuni anni del Cefa Baskin Castelnuovo (Lu), la novità della compagine degli Oranges del Baskin Mugello (Fi) che si affaccia per la prima volta al Campionato, e la seconda squadra del Baskin Panda di Altopascio. Confermate le altre società storiche della Toscana Baskin Pistoia (che anch’essa con 2 squadre), Galaxy Baskin Porcari, Warriors Baskin Lucca e Costone Siena Baskin. La prima fase del Campionato terminerà il 14 aprile. La vincente andrà a disputare la fase interregionale e la vincente della fase interregionale disputerà le finali nazionali a cui parteciperanno 8 squadre che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia Baskin 2024. L’Estra Kw Costone giocherà la sua prima partita il 4 febbraio a Barberino del Mugello e l’ultima il 24 marzo a Montale. Da segnalare la data del 25 febbraio quando la squadra gialloverde disputerà 2 partite al PalaOrlandi, con orario 9,30 e 14, rispettivamente con le compagini di Altopascio A e B. In quella circostanza la società organizzerà il Baskin Day con una serie di iniziative aperte alla città, come nelle passate stagioni. La squadra, che ricordiamolo detiene il titolo di Campione d’Europa per Club conquistato nel 2018, l’anno successivo riuscì a laurearsi Campione regionale toscano. Lo staff tecnico, affidato a Simone Marradi, Filippo Pintaldi e Alessandro Cappelli, è fiducioso sulle potenzialità di un gruppo che ha superando quota 40 iscritti, un risultato davvero soddisfacente per una disciplina che si basa sulla forza dell’inclusione, valori sociali e dello sport. Il Costone fa sapere, per chi fosse interessato a provare questa esperienza, che può presentarsi ogni sabato dalle 14 alle 16,30 al PalaOrlandi.

Roberto Rosa