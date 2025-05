Campionato di A2: Rieti e Cantù vincono nei quarti di finale, stasera Rimini-Brindisi

Ieri sera sono andate in scena le prime due sfide dei quarti di finale del campionato di A2: Rieti ha fatto valere il fattore campo contro l’Urania Milano, al termine di un match spaccato dai laziali dopo la pausa lunga con un break da 28-4, trascinati da Jordan Harris e da Filippo Gallo, protagonisti della sfida vinta dai laziali 65-47. Non sono bastati all’Urania i 19 punti di Gentile.

Nell’altro match, Cantù ha avuto la meglio, non senza soffrire, contro una coriacea Fortitudo per 72-64: i brianzoli sono stati trascinati dai 20 punti di Grant Basile e hanno allungato solo nel finale.

Oltre alla sfida di Cividale, è in programma questa sera un altro quarto di finale: alle 18, al Flaminio, coach Sandro Dell’Agnello e il suo avversario Piero Bucchi, entrambi ex del match, sfidano la loro storia, per una serie playoff tra Rimini e Brindisi che promette scintille. Per la Rbr (nella foto Pierpaolo Marini), il passaggio del turno è praticamente obbligatorio dopo la brillante stagione chiusa al secondo posto, ma attenzione alla voglia di riscatto dei pugliesi che, dopo un’annata in chiaroscuro, sembrano aver trovato la giusta amalgama nel momento più importante dell’anno e, dopo aver eliminato Avellino e Verona ai play-in, vogliono essere la mina vagante di questa post season.

In gara1 dei playout, invece, la Juvi Cremona ha battuto per 87-80 Nardò, guidata dai 40 punti, equamente divisi, della coppia straniera Polanco-Washington.