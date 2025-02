Campionato di serie D di Basket. Audace troppo forte. Il Vela cede il passo alla terza in classifica

La terza in classifica e il disarmante silenzio in un palazzetto tristemente vuoto per la squalifica del campo, hanno negato al Vela ogni possibilità di successo. Troppa la superiorità tecnica e atletica degli ospiti, troppa la mancanza di un incitamento dal pubblico parte del quale ha deciso di assistere, per quanto si potesse, davanti al vetro del bar al piano superiore. Insomma, una sconfitta sotto certi aspetti attesa ed annunciata sin dall’inizio. Partenza sprint del Pescia e subito un 13-20 al termine dei primi dieci minuti, svantaggio in parte recuperato all’inizio dei secondi (21-25) ma distacco di nove lunghezze al momento di andare al riposo (32-41). Al ritorno in campo si vede il miglior Vela che, dopo un bel canestro di Ghiselli, riesce ad arrivare fino ad un meno uno che riporta un po’ di speranza. Ma non c’è nemmeno il tempo per iniziare a pensare ad un possibile sorpasso. Pescia si riporta immediatamente avanti ed allo scoccare del trentesimo minuto è di nuovo tranquilla con il suo 46-54. L’ultima frazione è vera e propria debacle per gli uomini di Bonuccelli che sbagliano canestro su canestro con gli avversari che invece vanno regolarmente a segno. E alla fine il 61-75 è inevitabile. Vela Viareggio: Spinelli 10, Albizzi 15, Ghiselli 14, Mori, Romani 4, Bo 6, Lopes Siera 2, Bertuccelli 4, Giannecchini 2, Nieri, Biagiotti 2, Spilotro 2. All. Bonuccelli N. Audace Pescia: Ulivieri 6, Bigi 2, Fossetti, Ghera, Sodini 13, Rosi, Ciervo 8, Gamba 6, Bini 2, Niccolai 5, Taylor 23, Pinzani 10. All. Pellegrini. Arbitri: Carta di Pisa e Carbocci di Cascina. Note. Parziali: 13-20; 32-41; 46-54; 61-75.

Eraldo Di Simo