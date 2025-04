Campionato Regionale: Simus Monteroni e Advinser Asciano in Corsa per i Play-off

La regular season del campionato di divisione regionale uno volge alla conclusione. Quattro i turni ancora da disputare e nel weekend si va in campo per le gare della dodicesima giornata di ritorno.

Questa sera alle 20,30 è il turno della Simus Monteroni che ospita la Pallacanestro Calenzano. I ragazzi di coach Rossi, vittoriosi nel recupero di mercoledì sul parquet della Sestese (47-49), cercano punti pesanti per blindare un posto nei play-off.

Scontro tra ultime della classe stasera alle 21 a Campi Bisenzio. In campo i padroni di casa della Union Campi e la Parmolaia Maginot. Chi vince può ancora aggrapparsi alla matematica per evitare la retrocessione mentre per chi perde si apriranno le porte della DR2.

Impegno in trasferta anche per la squadra del momento, la Advinser Asciano, che nonostante tutti i problemi legati al palazzetto di casa (per la riapertura del PalaGrandi non ci sono infatti tempi certi e definiti) continua a stupire macinando vittorie e record. I successi consecutivi dei ragazzi di coach Totaro sono infatti 17, un primato da difendere domani pomeriggio alle 18 sull’ostico parquet di Montespertoli. Asciano che ha già sigillato la seconda posizione ma che nutre ancora qualche speranza di primo posto in caso di passi falsi di Certaldo che guida la classifica con 4 punti di vantaggio sul team delle crete.

Dopo 2 sconfitte consecutive vuole invece tornare al successo la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi. La formazione giallorossa domani pomeriggio alle 18 al Bernino ospita la Pallacanestro Valbisenzio in un match fondamentale per entrambe le formazioni: i valdelsani devono vincere per proseguire la corsa ad un posto playoff mentre gli ospiti vogliono i 2 punti per respingere l’attacco alla terza posizione.