Campionato Serie B Nazionale 2025/2026: al via il 21 settembre con novità e sfide

Partirà domenica 21 settembre il campionato di serie B Nazionale 2025/2026, con una formula immutata rispetto a quanto affrontato quest’anno, con due gironi da 20 squadre, playoff, playin, playout e i soliti turni infrasettimanali serali.

In attesa che si alzi la nebbia sul futuro di Andrea Costa e Virtus Imola, ancora alle prese con le rispettive questioni societarie da decifrare, questo sarà lo scenario che biancorossi e gialloneri si troveranno (o troverebbero) ad affrontare nel prossimo torneo, allo svelamento delle DOA 2025/2026.

Occhio all’iscrizione con il pagamento della prima rata federale entro il 7 luglio, quindi il deposito della fidejussione da 50mila euro (entro il 9 settembre): il primo scoglio che Virtus e Andrea Costa si troveranno a fronteggiare, per questo sarà cruciale che nei prossimi 30 giorni si schiariscano le situazioni.

Quanto al torneo, appurata la novità del triplo arbitraggio anche in serie B Nazionale, ci saranno sempre due gironi da 20 squadre ciascuno (che si definiranno una volta chiuse le iscrizioni) e un solo straniero per roster.

La stagione regolare partirà il 21 settembre con gare di andata e ritorno fino a domenica 26 aprile.

Retrocessione per l’ultima classificata, playout dalla 16esima alla 19esima per altre due discese, playoff e playin. Sette i turni infrasettimanali previsti (mercoledì), questa volta un po’ più diradati rispetto all’ultima stagione (seppur tre di essi sono concentrati in modo particolare tra metà ottobre e metà novembre). Resta la sosta per la Coppa (13 e 14 marzo 2026) e l’antipasto Supercoppa (13 e 14 settembre).

Luca Monduzzi