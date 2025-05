Canarins Agrate eliminano Pob Binzago e avanzano in semifinale playoff

Il colpo grosso del primo turno dei playoff di Divisione Regionale 1 è quello dei Canarins Agrate che alla “bella“ fanno saltare il fattore campo, sbancano il PalaPrealpi di Seveso ed eliminano la Pob Binzago, finalista lo scorso anno e favorita. Un peso che la squadra di Tato Grassi non è stata in grado di reggere al cospetto di un’avversaria esperta e che negli ultimi anni partite di questo genere ne ha giocate a decine. Gara-3 è la meno equilibrata della serie vinta dagli ospiti 77-65. Ben quattro i giocatori in doppia cifra nelle fila gialloblù: Bonfanti è il top scorer a quota 16, Farinatti chiude a 15, Gueye a 14 e Di Bari a 11. In semifinale i Canarins se la vedranno con Verolanuova contro cui in stagione regolare hanno perso in entrambe le occasioni. Passa il turno anche il Team 86 Basket Villasanta che vince gara-2 contro Montichiari e vola in semifinale dove se la vedrà con Rovello Porro. Onore delle armi alla Dipo che impegna fino all’ultimo possesso di gara-3 la quotatissima Erba che s’impone nella vibrante “bella“ 76-73. Applausi per i biancoverdi di Moschini che chiudono in crescendo; Veber top scorer con 18 punti.

Ro.San.