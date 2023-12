Canotte all’asta per l’ambulanza della Croce Verde

Continua in maniera sempre proficua la sinergia tra Pallacanestro Reggiana e le associazioni benefiche e di volontariato del nostro territorio, sviluppate all’interno del progetto ‘We care’. Ieri pomeriggio Darion Atkins e Lorenzo Uglietti hanno fatto visita al temporary store della Croce Verde in via Santo Stefano numero 5A, in pieno centro storico. All’interno dei locali si possono trovare tante belle idee regalo, con oggetti di ogni tipo (sciarpe, maglioni, profumi, ma anche dipinti e piccoli gioielli) che sono stati donati da aziende e commercianti reggiani e il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Verde che sarà anche il Charity Partner dei biancorossi nella partita di sabato sera (ore 19,30) contro Brescia. In quell’occasione i giocatori indosseranno delle canotte in edizione limitata che saranno poi battute all’asta, con i proventi che saranno utilizzati per finalizzare l’acquisto di un’ambulanza che avrà poi le insegne della Pallacanestro Reggiana. La prevendita per l’importante match contro l’indimenticato ex Amedeo Della Valle è già attiva attraverso il circuito ‘Vivaticket’, allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini e in sede. Da sottolineare poi che gli abbonati attraverso l’iniziativa ‘Abbo Natale’ avranno diritto al 20% di sconto se acquisteranno i biglietti sia per la partita di sabato con Brescia che del 23 dicembre contro Sassari (palla a due alle 21). Iniziativa valida solo fino a venerdì.

Francesco Pioppi