Cantù punta alla promozione in Serie A: sfida decisiva contro Rbr

Cantù vuole tornare in A, ha questo obbiettivo sin dall’inizio della stagione. La campagna acquisti estiva lo ha confermato, ma l’andamento in regular season non è stato sufficiente per agguantare il primo posto. L’Acqua San Bernardo è giunta terza e dunque dovrà affrontare questa finale col fattore campo a sfavore contro Rbr.

"Questo è un appuntamento che si prepara e si vive con grande entusiasmo – dichiara il capoallenatore di Cantù, Nicola Brienza –. È la finale e ci si gioca tutto il lavoro, tutto il percorso, fatto in questi dieci mesi. C’è grande attesa, grande voglia e una mentalità positiva. Proprio per questo, i dieci giorni di pausa tra gara3 con Rieti e l’inizio della finale sono stati per assurdo fin troppo lunghi da un certo punto di vista, per questa voglia che abbiamo di cimentarci in quello che è l’ultimo step. Affronteremo una squadra molto forte, ma siamo molto carichi e molto orgogliosi di essere qui. Aspettiamo con ansia che passino queste ultime ore che si separano dalla prima palla a due".

Occhio, nell’Acqua San Bernardo, a Joonas Riismaa, autore di un ragguardevole 10/18 da tre nelle otto gare di playoff disputate dalla sua squadra.