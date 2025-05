Capra Team Ravenna promosso in Serie B: un trionfo storico nel basket femminile

Il Capra Team è stato promosso in serie B, un risultato storico per la società ravennate, l’unica della provincia ad avere un settore giovanile soltanto femminile, arrivato a coronamento di una stagione perfetta con 21 vittorie in 22 gare e una finale playoff a senso unico. Dopo il +22 dell’andata a Noceto è arrivato il largo successo nella sfida di ritorno per 63-40 (16-12; 35-25; 55-31) in una palestra Mattioli con ben 350 persone festanti che hanno incitato la squadra per quaranta minuti.

"La cornice di pubblico della finale è stata da brividi – spiega il direttore sportivo Gianpaolo D’Alessandro – ed è la grande vittoria di noi dirigenti e di tutti coloro che hanno sempre dato tantissimo per questa società. È la dimostrazione che una piazza come Ravenna merita almeno la B femminile, campionato che vogliamo onorare e in cui non saremo delle comparse. Oltre al lavoro e all’impegno, che non sono mai mancati grazie anche ad un allenatore di grande esperienza come Lisoni, fondamentale è stata la forza del gruppo ed infatti nello spogliatoio c’era sempre una bella atmosfera, che è stata fondamentale per disputare una grande stagione. Daremo continuità al nostro progetto ripartendo dal nucleo di giocatrici di quest’anno, da coach Lisoni e dallo staff, facendo crescere anche il settore giovanile, che ha ben figurato con il dodicesimo posto in regione dell’Under 14 e il terzo nel girone dell’Under 17".

Entro due anni "vogliamo avere squadre in tutte le categorie ed infatti la B è solo la punta dell’iceberg di un progetto basato sulla pallacanestro femminile, che puntiamo a far diventare sempre più importante in città". Il tabellino del Capra Team: Maioli 10, Pieraccini 11, Ronchi 6, Sampieri 3, Girelli 8, Ragghianti, Rossi 2, Pirazzini 9, Dasara, Calabrese 6, Sabbatani 5, Shlyakhtur 3. All.: Lisoni

l.d.f.