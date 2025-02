Casagrande nel motore. Arma in più per l’Adamant

Continua il lavoro in palestra dell’Adamant in avvicinamento alla gara di domenica con Mantova, esordio nei play-in per i biancazzurri di coach Benedetto. C’è attesa per la sfida con i virgiliani, un "derby-non-derby" comunque molto sentito dalle due tifoserie, che diverse volte si sono scontrate negli anni della A2, sia al palasport di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia che al Pala Bam.

Ferrara avrà dalla sua un Casagrande in più nel motore, con già 4-5 giorni di allenamenti in gruppo sulle spalle, quindi integrato nei meccanismi oliati dell’Adamant, che da un mese a questa parte ha cambiato decisamente marcia grazie alle sei vittorie consecutive in campionato. Ora la truppa di Benedetto sembra essere pienamente consapevole della propria forza, e l’innesto di un profilo importante come Casagrande può solo far bene, anche perché il ragazzo era già conosciuto ed apprezzato da diversi nuovi compagni, tra cui Drigo e Marchini.

La sensazione è che Ferrara, ora come ora, non abbia da temere nessuno, e fondamentale in casa biancazzurra sarà mantenere questa condizione fino alla fine della stagione, con la speranza di non incappare più in quegli acciacchi fisici che tanto avevano condizionato il cammino nella prima parte del campionato. C’è curiosità, già da domenica, di capire quanto l’ala ex Gorizia potrà incidere sul percorso dell’Adamant da qui in avanti, sia nei play-in ma soprattutto nei playoff, quando la palla scotterà tantissimo e ci si giocherà un posto al piano di sopra.

Ferrara vuole arrivare lì, sospinta dal proprio pubblico: fra 48 ore ci si attende una Bondi Arena con una cornice di pubblico d’altri tempi, nonostante la concomitanza con la Spal. Ma attorno all’Adamant c’è entusiasmo, e il popolo ferrarese risponderà ancora una volta presente: la prevendita è attiva sul sito www.etes.it, mentre la biglietteria della Bondi Arena aprirà dalle 16.30 il giorno gara.

