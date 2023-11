Categoria Esordienti. Biancorossa a valanga. E arriva la Coppa

La Biancorossa Grosseto si aggiudica il torneo a 16 squadre Torneo Stile Bottega organizzato dalla Pallacanestro Prato Dragons. Inizio di stagione spumeggiante per gli Esordienti della Biancorossa Grosseto, targati Picchianti Srl, che a Prato si sono aggiudicati il pre season tournament organizzato dalla società laniera. Il torneo ha visto i ragazzi allenati da coach Claudio Busonero imporsi in tutte le partite, fino ad agguantare la vittoria nella finale disputata proprio coi padroni di casa, contro i quali hanno vinto 45-28.

Nella prima giornata di gare la Biancorossa si è imposta, nel girone blu, vincendo 37-6 contro il Poggibonsi, poi 34-18 con il DFl Firenze e 35-18 contro la San Mamolo Bologna. Nel secondo giorno i giovani cestisti grossetani hanno disputato la finale contro i padroni di casa della Pallacanestro Prato Dragons portandosi a casa la coppa, la seconda in pochi mesi, dato che si erano imposti anche nel torneo "Memorial Jurij Braconi" ad Asciano, alla fine dell’annata sportiva 2022-2023 come Aquilotti. Un torneo molto partecipato e combattuto, quello disputato nella citta laniera, con 16 squadre iscritte e 32 partite disputate, in una due giorni impegnativa e gratificante.

"Diciamo grazie a coach Claudio Busonero e a questi nostri atleti – dicono i dirigenti maremmani –. Ci stanno regalando belle soddisfazioni, dimostrandosi gruppo e dimostando, anno dopo anno, crescita agonistica e tecnica. Iniziare la stagione così non è da tutti: bravi, siamo orgogliosi".

Questi gli esordienti impegnati nel torneo coi colori della Biancorossa Grosseto: Daniele Buonavita, Mattia Buselli, Brando Canzonetti, Jonathan Cassai, Edoardo Celli, Tommaso Conti, Andrea Di Lorenzo, Bernardo D’Onofrio, Bernardo Fares, Pietro Ferraro, Riccardo Galione, Matteo Iovine, Daniel Mendez Villanueva, Giacomo Mittica, Gabriele Palombo Perin, Alessio Pantalei, Andrea Perrone, Andrea Scarano, Alex Sukhov, Davide Trabalzini.