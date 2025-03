Cattive notizie per le termali. Ufficializzata l’esclusione di Chieti. La nuova classifica (rivoluzionata)

L’esclusione dal campionato di Serie B Nazionale del Chieti Basket 1974, paventata per almeno sei mesi e scongiurata miracolosamente a febbraio, alla fine si è materializzata. L’esclusione ufficializzata mercoledì ha disposto l’azzeramento di tutti i punti totalizzati dalle squadre del girone B nelle partite disputate contro gli abruzzesi. Una decisione che va a svantaggio di molti e a vantaggio di pochi e che, a sette giornate dal termine della regular season, rischia di falsare l’intero campionato.

Particolarmente pesanti le conseguenze per le due franchigie termali, che avrebbero perso soltanto due punti se l’esclusione di Chieti fosse avvenuta un mese fa e che invece in questo modo si ritrovano con quattro punti in meno in classifica, mentre la quasi totalità delle dirette concorrenti se ne è visti rosicchiare solo due (Ruvo di Puglia, Luiss Roma, oltre a Roseto) se non addirittura zero: è il caso della Pielle Livorno.

Questa la nuova classifica del girone B: Roseto 54, La T Gema 42, Pielle Livorno* e Ruvo di Puglia* 40, Luiss Roma*** 36, Virtus Roma* 36, Fabo e Jesi 34, Chiusi 32, Fabriano 28, S. Antimo 26, Caserta 24, Ravenna** 22, Salerno 22, S. Severo 22, Piombino 20, Cassino 18, Latina 12, Rieti* 8 (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).

f. pal.