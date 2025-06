C’è Riccardo Paludi sulla panchina dell’Abc

Dopo un anno e mezzo alla guida dell’Abc Castelfiorentino, la settimana scorsa era arrivata la notizia dell’addio del tecnico Samuele Manetti, castellano dalla nascita, che aveva sentitamente ringraziato la società per l’opportunità concessagli. Ma la panchina dei gialloblù valdelsani non è rimasta scoperta a lungo: l’Abc Castelfiorentino ha fatto sapere di aver ingaggiato Riccardo Paludi, allenatore dall’esperienza pluriennale nonché ex cestista che ha raggiunto anche la Serie A2 calcando parquet di alto livello come quelli di Firenze e Pistoia, fino a ottenere il Fiorino d’Oro come sportivo toscano dell’anno nel 1984.

Dopo una lunga esperienza alla guida del Montevarchi, squadra che milita in Serie C ma che ha portato a sfiorare la promozione in B Interregionale in quest’ultima stagione vincendo 25 delle 26 partite disputate, il tecnico fiorentino ha accettato la guida dei gialloblù. Tra le mille esperienze, ne conta una lunga alla guida della Pallacanestro Empoli, dove ha vinto il campionato di serie C.

Le prime parole del nuovo coach dell’Abc denotano grande entusiasmo per questa avventura: "Felice di essere a Castelfiorentino, già in passato è capitato che le strade stessero per incrociarsi ma ogni volta, per un motivo o per l’altro, non è mai avvenuto. Qui ritrovo tanti amici con i quali ho lavorato negli anni trascorsi alla Pallacanestro Empoli: Claudio Calvani, Fulvio Cantini, Daniele Bagnoli, Carlo Gozzi, così come vedo ragazzi che all’epoca erano bambini e adesso sono i pilastri dell’Abc. Ho avuto modo di sentire Samuele Manetti, che proprio in quegli anni ho allenato, e sono felice di ritrovarlo. Insomma, mi sento a casa. Per me, il senso di appartenenza e l’attaccamento alla maglia rappresentano i punti fermi da cui iniziare a costruire. Voglio giocatori motivati, giovani che abbiano davvero voglia di crescere e mettersi in gioco".

Il DS Daniele Lazzeretti ha aggiunto: "Esperienza infinita, come giocatore e come allenatore. Nella sua lunga carriera è riuscito a far crescere ed emergere giovani talenti, ma anche ad allenare e gestire giocatori molto esperti. Da lui ci aspettiamo che riesca a consolidare le due anime di una squadra che mixerà esperienza e gioventù, e che sappia farla crescere. Inoltre, crediamo che i suoi importanti trascorsi e la sua competenza cestistica possano rappresentare il motore per una crescita interna della nostra struttura e della nostra società".