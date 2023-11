Celebrazioni per diverse categorie. Festa regionale della pallacanestro. Premi a tante squadre marchigiane

Festa grande per il basket regionale riunito ieri mattina dal presidente Davide Paolini alla presenza del presidente nazionale Petrucci alla Punto Auto di Claudio Pizzi per celebrare le squadre vincenti dei rispettivi campionati della passata stagione. Presenti anche il vicesindaco Giovanni Zinni, il presidente del consiglio comunale Simone Pizzi e il presidente del Coni Marche, Fabio Luna. Sono state premiate, nella circostanza, tutte le società marchigiane che hanno vinto il campionato nelle rispettive categorie di appartenenza a partire dalle giovanili: Delfino Porto Pesaro, Il Picchio Civitanova, Il Ponte Morrovalle, Falkodinamis, Umbertide, Basket 2000 Senigallia, Victoria Libertas Pesaro (più volte), Cab Stamura Ancona (più volte), Sporting Porto Sant’Elpidio (più volte), Janus Fabriano, Urbania Bianco, Montemarciano, Cab Aurora Jesi (più volte), Pink Terni, Basket Girls Ancona, Olimpia Pesaro, Thunder Matelica, Italservice Loreto Pesaro, Porto San Giorgio.

E quindi nel 3x3 Quelli di Giardì, Quelli poco Seri, Airballers, Dream Team, Star Mix, Thunder Girl. E poi ancora Candelara, Pietralacroce 73, Urbania, Aesis 98, Il Ponte, Real Club Pesaro, Umbertide, i vincitori della C Silver Loreto Pesaro, Urbania, Nuovo Fossombrone, Recanati, Titano, Perugia, Gualdo 96, Giovane Pesaro.

I vincitori serie C gold: Virtus Civitanova, Robur Osimo, Attila Junior Recanati, Bramante Pesaro e Pisaurum 2000. Premi speciali a Caterina Logah e Seka Sarah che hanno partecipato agli europei under 20 femminili, Nicola Bertini e Octavio Maretto che hanno partecipato agli europei under 20 maschile, Emma Giacchietti che ha partecipato agli europei under 18 e ha vinto la medaglia di bronzo agli europei under 16 femminili.

Premiati anche il Gubbio, il presidente Thunder Matelica Euro Gatti, Giada Coccia, Roberto Tortolini, la giornalista Giulia Cicchinè, Cristina Ardone e Gianluca Pizzi.