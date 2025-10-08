Cento-Forlì è ancora una volta un crocevia. Coach Martino: "Voglio una reazione vera"

Cento, dove l’Unieuro torna in campo stasera nel primo turno infrasettimanale stagionale (palla a due ore 20.30, arbitri Vita, Bartolini e Tognazzo), è stata teatro di diversi momenti importanti nella storia della Pallacanestro 2.015. A Cento nel 2016 Sebastian Vico quasi allo scadere di gara4 segnò la tripla della vittoria 76-78 che portò Forlì alla Final Four di Montecatini da cui scaturì la promozione in A2; a Cento il 15 novembre 2020 l’Unieuro di coach Sandro Dell’Agnello – priva di Giachetti, Bruttini e Roderick – perse contro Scafati 69-78 la finale di Supercoppa dopo aver battuto Udine e Torino; a Cento il 6 febbraio 2022 Forlì perse 65-45 stabilendo il minimo punteggio segnato nella storia del club. Ma soprattutto a Cento domenica 27 aprile Forlì perse malamente 86-67 l’ultima gara di stagione regolare che la portò a chiudere sesta alla fine della stagione regolare e ad affrontare prima Cividale e poi Rimini nei playoff. Se invece Forlì avesse vinto, sarebbe finita quarta, al primo turno playoff avrebbe affrontato Milano e nell’eventuale semifinale Cantù: probabilmente sarebbe stata eliminata ugualmente in semifinale, ma la società avrebbe avuto uno o due incassi in più e non ci sarebbero stati gli scontri di Rimini con le attuali tensioni tra tifo organizzato e società.

Anche oggi Cento può essere una tappa importantissima. Con un altro obiettivo: quantomeno riscattarsi e possibilmente vincere dopo la figuraccia di Rieti (-30 dopo aver toccato il -43). Non sarà facile, contro una squadra come quella allenata dal confermato coach Emanuele Di Paolantonio che ha iniziato la stagione vincendo in trasferta a Livorno (68-77), ma poi ha perso la prima in casa contro Torino (66-82) e anche venerdì scorso a Mestre (78-70). Dopo la meritata salvezza conquistata la scorsa stagione, la società emiliana ha saggiamente scelto di confermare cinque uomini del roster: su tutti la coppia straniera formata dalla guardia Gabe Devoe (10.7 punti e miglior assist-man della squadra con 4.7) e dalla massiccia ala Stacy Davis IV, miglior realizzatore e rimbalzista degli emiliani rispettivamente con 17.3 punti e 7.7 rimbalzi, elemento capace di essere pericoloso sia vicino a canestro, sia sulla linea dell’arco (anche se finora tira col 27%).

Poi la coppia di giovani playmaker con Nicola Berdini (9.7 punti e 3.3 assist finora; il padre Paolo giocò nell’Olitalia Forlì dal 1995 al 1997) e Nicolas Tanfoglio. C’è anche Massimiliano Moretti, classe 2005, lungo ex giovanili di Forlì. A questi il gm Renato Nicolai in estate ha aggiunto la guardia Alessandro Scarponi da Agrigento in B, l’esperta guardia tiratrice Matteo Montano da Torino, l’ala Luca Conti, visto a Rimini a fine stagione regolare e nei playoff. E poi due lunghi: l’esperto Abdel Fall da Varese e il super rimbalzista Edoardo Tiberti da Roseto.

Ma in queste ore Forlì guarda soprattutto in casa propria. Coach Antimo Martino vuole vedere un’altra Unieuro rispetto a quella irriconoscibile di Rieti: "Con i problemi fisici che abbiamo, avrei preferito avere più tempo a disposizione", dice riferendosi al gomito di Del Chiaro e al tendine di Pepe. Ma subito aggiunge: "Alla luce dell’inadeguata prestazione di Rieti, tornare in campo subito è la cosa migliore. Voglio vedere una reazione vera, con la voglia di dimostrare a tutti e innanzitutto a noi stessi che il blackout del terzo quarto di domenica non ci appartiene. Vinceremo e perderemo ancora delle partite, ma la voglia di lottare e il coraggio non dovranno mai più mancare, sia nelle serate positive, ma soprattutto in quelle negative".

Le due squadre si sono già incontrate in settembre nella prima giornata del torneo di Lignano: vinse Cento 95-81, assenti Gaspardo di qua e Devoe di là. Chiusa ieri sera la prevendita per gli ospiti: chi non ha già il biglietto, stasera non lo troverà alla Baltur Arena.