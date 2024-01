Cento, quanti sgambetti storici. La Fortitudo ha ricordi agrodolci

Mai banale e spesso decisiva. Così dice il passato, più o meno recente, e così sarà in parte anche domenica, quando Cento e Fortitudo si ritroveranno una contro l’altra nella 20esima giornata di regular season del girone rosso. Una per confermare il primato in classifica, l’altra per tenere lontana la zona calda e aggrapparsi a qualche posizione più in su, per cambiare definitivamente rotta e regalarsi una seconda parte di stagione più serena della prima. Non come l’anno scorso, quando i ruoli erano pressoché invertiti, con la Benedetto a solcare l’aria dei piani nobili della classifica e una Effe ad arrancare molto più in basso, con tante incertezze e pochissime certezze, che bastarono però a maggio per far fuori i biancorossi al primo turno playoff, nonostante l’1-0 di vantaggio dopo il primo round della serie. Da qui, in ordine cronologico, comincia il viaggio tra incroci e sfide passate alla storia tra due società e tifoserie storicamente gemelle, che tra quattro giorni alla Baltur Arena torneranno ad abbracciarsi con affetto, come fanno da tanti anni a questa parte, pronte a regalare il solito spettacolo sugli spalti.

Tornando alla recente post-season, alla squadra di Mecacci, reduce da una complicatissima fase ad orologio, tra infortuni e sconfitte, capitò la sventura di trovarsi una Fortitudo forse nel suo picco stagionale, nonostante l’esonero di Dalmonte, ma fresca dell’innesto di Adrian Banks. Così, dopo una gara-1 a senso unico, Cento cadde pesantemente in gara-2, capitolando malamente al terzo atto qualche giorno più tardi al Paladozza (90-71), prima di andare ad un soffio dall’espugnare il Madison nel quarto round, deciso da un canestro di Italiano (69-68), seguito dall’errore dall’arco di Tomassini, che chiuse nel modo più amaro un’annata storica. In precedenza, nel doppio turno di campionato, la Benedetto fece all-in: successo a Bologna sotto Natale, 82-73 con 34 di Tomassini, e trionfo al debutto in ottobre a Cento (70-64). Meno rumoroso, ma comunque da inserire nella lista dei sei confronti del 2023, anche il successo per 80-68 dei biancorossi al PalaSavena, lo scorso settembre in Supercoppa (con 29 punti di Sabin), vendicato neanche due mesi più tardi dall’Aquila nel match d’andata in campionato (84-72).

Spulciando nell’archivio, spuntano fuori le due gare perse dall’allora Baltur nella maledetta prima stagione in A2 18/19 (85-78 e 93-76), ma anche dolcissimi ricordi, come i quarti playoff di Serie B del 2014, con l’allora Tramec di Giuliani che si portò a casa la serie 2-0, piegando i biancoblù in gara-1 sotto le due torri (80-79) e offrendo il bis qualche giorno più tardi a Cento (81-71).

Giovanni Poggi