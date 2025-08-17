Cento riabbraccia Stacy Davis. L’uomo salvezza sempre più leader. La sfida è ripetere la scorsa stagione

E’ atterrato ieri sera a Bologna, Stacy Davis. Pronto per riprendere in mano le redini della Sella Cento dopo l’entusiasmante salvezza della scorsa stagione, dopo un’estate nella quale i tifosi biancorossi hanno a lungo temuto di perderlo, festeggiando poi l’annuncio della riconferma. Proprio lui, un veterano del parquet abituato a girare il mondo tra Europa e Asia (nella stagione precedente a quella che lo ha visto protagonista nel campionato italiano, era finito addirittura in A2 giapponese), che ha sposato la causa centese, dicendo sì alla città del Guercino per il secondo anno di fila, con anche una probabile fascia di capitano per lui nel campionato ormai alle porte.

Dopo un campionato strepitoso, in cui da sconosciuto ha fatto numeri di alto livello trascinando spesso e volentieri i compagni, quest’anno non sarà più uno sconosciuto e nemmeno una rivelazione, tanti lo aspetteranno al varco e tanti lo avranno studiato e conosciuto di più: una sfida in più per Stacy, quella di ripetersi e confermarsi sui livelli già toccati nellA2 italiana.

"Come ho detto sempre, qui tutti mi hanno accolto al meglio, sia la società che i tifosi, e non desideravo altro che tornare e riportare qualcosa di speciale a questa città, che ha abbracciato me e la mia famiglia fin dall’inizio. Tutto ciò che avevo intorno, compresa la squadra e coach Di Paolantonio, mi hanno spinto sempre a dare il massimo e anche a decidere di restare – diceva un mese fa sulle pagine del Carlino, avendo ben chiari anche gli obiettivi della stagione che scatterà tra poco più di un mese –. Migliorare le mie cifre ed essere un leader per il gruppo. A livello di squadra, invece, sono certo che affronteremo l’annata con ancor più energia e una nuova mentalità, che mi auguro ci possano portare lontano. Con Cento, voglio arrivare ai playoff."