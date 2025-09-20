Cento, sfida in casa Libertas. "Sella, avversario tosto. E noi siamo indietro»

Alla vigilia della sfida con Livorno, coach Di Paolantonio e Matteo Montano hanno parlato dell’esordio in campionato dei biancorossi. L’allenatore della Sella si è espresso sull’impiego di Fall e Devoe, che è stato l’argomento che ha tenuto banco durante la settimana e quanto sia stato complicato affrontare gran parte della preparazione senza due giocatori così importanti in vista della partita di domani: "Fall e Devoe sono rientrati in gruppo con degli allenamenti parziali, il loro utilizzo sarà ovviamente limitato domenica, sperando che ci arrivino bene. Aka ha perso praticamente

tutta la preparazione e Gabe ha perso quasi 3 settimane, quindi sono in piena fase di riatletizzazione.

Abbiamo in pratica affrontato tutta la preparazione senza due giocatori molto importanti per

noi e sarà un grosso handicap domenica questo, perché i giocatori stanno iniziando a conoscersi realmente dalla metà di questa settimana, perciò siamo molto indietro da questo punto di vista". Sul fatto di giocare a Brescia e non a Livorno, secondo il coach biancorosso non sarà un vantaggio per la Benedetto XIV Cento: "Giochiamo in trasferta, anche se sarà a Brescia. Ci sarà comunque più gente di Livorno, anche se io spero in un grosso contributo da parte dei

nostri tifosi come sempre. Giochiamo contro una squadra fortissima e completa, con dei giocatori veri: è subito dietro le prime, con una rosa profonda ed esperta, allenata da uno dei professionisti più esperti della categoria. Non c’è assolutamente da parlare di un annullamento di vantaggio da parte loro. Noi dobbiamo pensare soprattutto a cercare di fare la nostra pallacanestro, andando dove vogliamo andare e giocando come abbiamo già provato a fare in pre-season, con una buona intensità, un buon numero di possessi e limitando gli errori partita dopo partita, per crescere e raggiungere il nostro obiettivo".

Matteo Montano ha sottolineato la voglia del gruppo di iniziare il campionato: "Siamo molto carichi, abbiamo fatto un’ottima pre-season e lavorato bene, nonostante qualche difficoltà: abbiamo perso prima Aka e poi Gabe, ma siamo stati bravi a sopperire alle assenze. Andiamo ad incontrare una squadra forte, costruita per vincere e con un budget di livello, ma noi siamo pronti per affrontare la partita: dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli e andare a Brescia senza paura e fare la nostra partita con le nostre caratteristiche".

Prosegue intanto la campagna abbonamenti fino a sabato 27 settembre presso il punto vendita B.Box.

Michele Ferioli