Cento travolge anche Mestre e porta a casa il torneo

SELLA CENTO

95

GEMINI MESTRE

68

SELLA CENTO: Scarponi 14, Tanfoglio 5, Piazzi 3, Conti 8, Berdini 8, Moretti 8, Montano 18, Guerrini 1, Davis 17, Tiberti 9, Arletti 4.

All. Di Paolantonio

GEMINI MESTRE: Giordano ne., Curry 26, Bechi 4, Valsecchi 7, Galmarini 5, Porcu, Kadjividi 8, Reggiani, Bonacini 9, Aromando 9.

All. Ferrari

Arbitri: Perocco, Maschietto e Toniazzo

Parziali: 21-14, 43-38, 65-58

Pur priva di Fall e Devoe, la Sella Cento conclude brillantemente la due giorni al quadrangolare di Lignano, conquistando il Memorial Bortoluzzi.

Dopo la brillante semifinale di venerdì contro Forlì, terminata con un netto 95-81 ai danni dei romagnoli, ieri è stata la volta della neopromossa Mestre, priva di Stewart e Giordano, e ko contro i ragazzi di Di Paolantonio.

Una gara il cui trend è stato abbastanza lineare a favore dei biancorossi, con Montano, Scarponi e il solito Davis già in doppia cifra dopo tre quarti di gioco, mentre sull’altra sponda è l’americano Curry a tenere in partita i suoi.

Nell’ultimo quarto l’allungo prepotente di Cento, che fa il vuoto con un mega parziale (30-10) e si regala un’ultima parte del match gestita senza assilli.

Fine settimana molto positivo quello che va in archivio quindi, per i biancorossi, che tornano a casa da Lignano con ottime risposte.

In settimana, mercoledì prossimo, test in casa alle 17 contro l’Andrea Costa Imola di Luca Dalmonte, per proseguire la preparazione e l’avvicinamento al campionato.

re. fe.