Centro Valbisenzio supera Gea e avanza nei playoff di Divisione 1

Il Centro Valbisenzio vince gara 3 e chiude 2-1 il primo turno playoff di Divisione 1. Si chiude così, in maniera un po’ amara, la stagione della Gea battuta 70-67 a Vaiano. Dopo aver vinto gara 1 fuori casa i biancorossi di coach Marco Santolamazza si sono fatti sorprendere in casa mercoledì e poi domenica sera hanno retto alla pari dei pratesi, per poi cedere dopo una rimonta quasi completa. Si chiude così a Vaiano la stagione della Gea che è stata molto altalenante. I ragazzi di Santolamazza all’ultima giornata della stagione regolare erano però riusciti ad agguantare un posto playoff. Subito lo scontro con Vaiano, vinto dai grossetani in gara 1. Poi gara 2 i pratesi hanno giocato meglio, ma la Gea ha fallito due liberi finali per il sorpasso a la vittoria alla fine. In gara 3 domenica sera un’altra partita equilibrata, vinta dai padroni di casa per una serie di errori che potevano essere evitati. Ora una lunga pausa per la prima squadra biancorossa, con Santolamazza e la società che valuteranno cosa fare in vista della prossima stagione agonistica.