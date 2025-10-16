Cerimonia alle 15 nella chiesa di Santa Maria in Vado. Sabato l’ultimo saluto al dirigente

A distanza di poche ore da una notizia così triste e sconvolgente, il dolore e lo sgomento per la scomparsa di Andrea Pulidori è ancora forte.

E ieri i famigliari del dirigente di Ferrara Basket hanno reso noti i dettagli per chi vorrà dare l’ultimo saluto ad Andrea. Il feretro partirà sabato alle 14,40 dalla camera mortuaria di Fossato di Mortara per la chiesa di Santa Maria in Vado, dove alle 15 verrà celebrata una messa.

Successivamente, si proseguirà verso la Certosa, per il Tempio della Cremazione. Intanto sul fronte societario Ferrara Basket, non appena saranno superati i giorni tremendi e la perdita, umana e professionale, di Andrea Pulidori, si riorganizzerà per assicurare comunque un regolare svolgimento del lavoro quotidiano e di tutti gli aspetti che ruotano attorno ad una società sportiva di questo livello.

Probabile una maggiore responsabilizzazione di tutta l’attuale struttura organizzativa, con Paolo Piazzi e Paolo Alberti che saranno investiti di maggiori responsabilità, per non far mancare nulla a Giovanni Benedetto e a tutta la squadra.

Nel frattempo, domenica prossima si prospettano emozioni forti, con il derby contro l’Andrea Costa Imola in una Bondi Arena che vorrà ricordare Andrea Pulidori come merita.

m. p.