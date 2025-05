Certaldo, è l’ora della finale

Finisce in semifinale l’avventura della Cerretese Basket nei play-off promozione del girone A del campionato di Divisione Regionale 1. Dopo aver riportato la serie in parità in gara-2, infatti, i biancoverdi si sono arresi alla ‘bella’ sul parquet del Rosignano Sei Rose. Un match vibrante in cui i ragazzi di coach Brotini e Pagliai hanno ancora una volta tenuto ottimamente testa ai più quotati avversari, alla seconda finale play-off consecutiva, pagando però la miglior gestione dei momenti chiavi della partita da parte dei padroni di casa. Così, nonostante l’infortunio dopo appena quattro minuti del loro uomo più rappresentativo, alla sirena è il Rosignano che può esultare con il punteggio di 67-59. Nonostante l’amarezza per il risultato, in casa ‘medicea’ non ci può che essere soddisfazione per una stagione in cui la squadra ha sempre spinto al massimo, con la ciliegina sulla torta di questi play-off giocati davvero sopra le righe, come testimonia l’eliminazione al primo turno di Calcinaia, dominatrice della stagione regolare. Dopo le uscite di Montesport Montespertoli e Cerretese Basket, quindi, tra le società del circondario resta soltanto la Virtus Certaldo a giocarsi il salto in Serie C.

Domani sera alle 21.15 sul campo di casa alla palestra di Canonica, infatti, i bianconeri valdelsani se la vedranno contro la Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno nella finalissima del girone B. La squadra di coach Crocetti arriva a questa serie (al meglio delle cinque partite, quindi bisognerà vincerne tre per brindare) da imbattuta nei play-off con quattro vittorie in altrettante gare contro Poggibonsi e Monteroni. Appena tre, addirittura, le battute d’arresto nell’arco dell’intera stagione. Una sfida sulla carta decisamente alla portata della Virtus che ha chiuso la stagione regolare al comando della classifica con ben 20 punti di vantaggio su Galli, arrivato settimo e sempre sconfitto nei due precedenti stagionali: 74-83 a San Giovanni Valdarno e 74-68 a Certaldo. I play-off, però, sono una cosa a parte come testimonia la capacità di Galli di eliminare già due squadre che si erano piazzate meglio al termine della regular season. Sarà quindi un incontro da prendere con le molle per Mencherini e compagni, che dopo domani sera torneranno in campo ancora davanti al proprio pubblico mercoledì prossimo alle 21.15 per andare poi domenica 8 giugno al Pala Galli di San Giovanni Valdarno per gara-3. Se ci fosse bisogno anche della quarta partita il match sarebbe in programma sempre a San Giovanni mercoledì 11 giugno, mentre in caso di ‘bella’ la serie tornerebbe a Certaldo sabato 14 giugno.

Si.Ci.