Certaldo espugna Monteroni e vola in finale playoff di Divisione Regionale 1

Certaldo espugna Monteroni e conquista la finale playoff di Divisione Regionale 1. La formazione dominatrice della regular season ha la meglio su una Simus coriacea e orgogliosa che ha tenuto testa alla compagine Valdelsana che si impone 68-74.

In avvio di partita c’è tanta intensità ma molti errori: Certaldo si porta subito sullo 0-7 grazie a Silveira e Niccoli, mentre Monteroni risponde con Banchero accorciando il divario. Nella seconda metà del quarto i locali tornano a contatto e superano proprio sulla sirena grazie alla tripla di Lenardon (17-16).

Nella seconda frazione Certaldo torna avanti di 6 lunghezze con le triple di Niccolò, ma i locali non ci stanno e con un contro parziale immediato ribaltano completamente inerzia e punteggio volando sul 35-26 a 2’ dalla pausa lunga. Gli ospiti accorciano grazie a Silveira che si muove bene nel pitturato e tornano immediatamente in partita trovando di nuovo il vantaggio (36-37) a fine primo tempo.

Nel terzo periodo gli ospiti si prendono qualche punto di vantaggio grazie a Mencherini e Silveira che poco dopo commette però il suo quarto fallo. Certaldo difende forte e trova il +9 a 3’ dalla fine del periodo. Proprio come nei primi 20’ però la partita vive di parziali e contro parziali con la Simus che nel finale di quarto ne approfitta per riportarsi sotto chiudendo il terzo parziale sul -1 (51-52).

Nel quarto periodo la partita è in totale equilibrio: Monteroni prova un timido allungo a 4’ dalla fine quando prima Banchero e poi Piattelli segnano i canestri del +5 interno (65-60), ma Certaldo non molla di un centimetro e rientra a -1 a 2’ dalla fine. Si arriva all’ultimo minuto in perfetta parità: a decidere la gara è l’ex Costone Ceccarelli che a 40" dal termine segna la tripla del 67-70. Monteroni ci prova ma gli ospiti non sbagliano un colpo dalla lunetta portando a casa la vittoria e il punto del 2-0 che consente al team di Crocetti di accedere alla finalissima.