Cestistica, arriva il Mantova

Secondo match casalingo consecutivo per la Cestistica Spezzina, attesa oggi alle 18 al PalaMariotti dalla sfida contro il San Giorgio Mantova. Un confronto alla portata delle bianconere distanziate alle virgiliane di soli due punti, l’occasione quindi per riscattare la beffarda sconfitta casalinga di sette giorni fa contro la capolista Galli San Giovanni Valdarno. Le altre partite della giornata sono: Stella Azzurra Roma-Costa Masnaga, Derthona-Selargius, Giussano-Carugate, Torino-Basket Roma, Empoli-Moncalieri, Galli San Giovanni-Broni. Classifica: Derthona Basket, Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 24 punti; Logiman Broni 20; Costa Masnaga, Techfind San Salvatore Selargius 18; Use Rosa Scotti Empoli 16; San Giorgio MantovAgricoltura 14; Cestistica Spezzina, Basket Foxes Giussano 12; Torino Teen Basket 8; Dimensione Bagno Carugate 6; Basket Roma, Stella Azzurra Roma 4; Moncalieri 2.