Cestistica Audace Pescia batte Libertas Lucca 62-45 e vola in finale

Cestistica Audace 62 Libertas 45

CESTISTICA AUDACE PESCIA: Ulivieri, Rosi, Fossetti, Ghera 11, Sodini 15, Ciervo, Gamba 4, Lulli 10, Bini 11, Niccolai 6, Taylor 3, Pinzani. All.: Giuntoli.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 5, Tonacci 1, Morelli 4, Giusti ne, Donati, Russo 2, Lorenzi 8, Fracassini 19, Piercecchi 1, Guidi 5, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Tabarin di Pistoia e Lazzari di Prato.

Note: parziali 16-9, 31-21, 47-30.

PESCIA - Il sogno della Libertas si spegne in gara 3. Pescia vince e stacca il biglietto per la finale. L’Audace parte subito bene e chiude avanti il primo quarto per 16-9. Nel secondo i biancorossi provano a rimanere in partita, ma chiudono sotto di dieci: 31-21. Nel terzo periodo è il roster di Giuntoli che riesce a gestire il vantaggio e ad aggiudicarsi il tempo per 47-30. Nell’ultimo quarto i padroni di casa giocano in scioltezza, con la Libertas che cerca, comunque, di segnare e di provare a mettere pressione, ma il match si chiude sul 62-45. Una sconfitta che non cancella, però, l’ottima stagione.

"Sono comunque contento – ha commentato Piochi – della serie giocata dai miei ragazzi, nonostante le tante difficoltà che avevamo in questo momento con infortuni pesanti. E’ stata una partita iniziata male, dove siamo andati sotto. Ringrazio questi ragazzi per la bella stagione che hanno giocato e anche chi ha giocato meno ed ha sempre dato il massimo".

Al. Lomb.