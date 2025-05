Cestistica Audace Pescia supera Libertas Lucca in gara uno della semifinale play-off

Cestistica Audace

64

Libertas

57

CESTISTICA AUDACE PESCIA: Ulivieri, Bigi, Fossetti, Ghera 10, Sodini 21, Ciervo, Gamba 3, Lulli, Bini 11, Niccolai 6, Taylor 7, Pinzani 6. All.: Giuntoli.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 9, Tonacci, Morello ne, Giusti, Donati 5, Russo 11, Lorenzi 13, Fracassini 7, Piercecchi 1, Guidi 11, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Pucciarelli di Cascina e Collina di Montemurlo.

Note: parziali 15-10, 33-30, 54-46.

PESCIA - La Libertas cade in gara uno contro la Cestistica Audace Pescia. Adesso tutto dipenderà da gara due che si giocherà giovedì, al "Palatagliate", alle 21.15: i biancorossi dovranno assolutamente vincere per portare poi tutto ad eventuale gara tre, in programma domenica alle 18, di nuovo al "Palaborelli".

Gara uno inizia molto bene con la Libertas che va subito in vantaggio, ma Pescia riesce a recuperare e a chiudere sul 15-10. Nel secondo quarto si gioca punto a punto, ma, alla fine, sono i padroni di casa che vanno all’intervallo lungo con un vantaggio di tre punti sul 33-30.

Nel terzo periodo i biancorossi cercano di riportarsi sotto, ma il roster di Giuntoli riesce, comunque, a gestire il vantaggio e a chiudere sul 54-46. Nell’ultimo quarto la Libertas si avvicina a Pescia che, con un bel tiro da tre, ristabilisce le distanze e si aggiudica il primo match, al termine di una gara molto combattuta e ben giocata da entrambi i roster.

"E’ arrivata questa sconfitta – ha analizzato a fine gara Piochi – in una sfida giocata su una grande intensità degna di una semifinale play-off da categoria superiore. I miei ragazzi sono partiti bene ed hanno subito piazzato un bel parziale, ma Pescia si è rifatta subito sotto ed ha chiuso il primo quarto avanti, così com’è andata al riposo. Nel terzo abbiamo messo a segno un bel parziale di cinque a zero, ma non è bastato, perché i nostri avversari, con un bel tiro da tre sono tornati avanti".

"Adesso – conclude il coach – dobbiamo subito concentrarci sulla gara di giovedì che, per noi, sarà fondamentale. Non possiamo assolutamente sbagliare, se vogliamo giocarci il tutto per tutto in gara tre domenica prossima. I ragazzi sono carichi e sono certo che cercheranno di fare una partita di grinta e cattiveria, per conquistare davanti al nostro pubblico il successo".

Alessia Lombardi