Cestistica punta ai playoff

La Cestistica Spezzina gioca stasera a Salerno una sfida cruciale per continuare sperare nei playoff, obiettivo ancora possibile cambiando però marcia in campionato. Campane e spezzine hanno il solito score, 7 vittorie e 12 sconfitte, le bianconere da parte loro hanno molto da recriminare in questo campionato, tra ko inaspettati, qualche errore di mercato nella scelta di alcune giocatrici, gli infortuni di elementi importanti come Templari, Guzzoni e Missanelli. Si gioca stasera alle 19,30 al PalaSilvestri, arbitri Giannuzzi e Valletta. Le altre partite : Milano-Cagliari, Selargius- Costa Masnaga, San Giovanni Valdarno-Benevento. Domani: alle 18 Broni-Livorno, Torino- Giussano e Moncalieri-Empoli.

Il direttore sportivo Pollio inquadra così la partita di stasera. "Sarà un match molto tirato, bisognerà essere bravi a mantenere intensità fisica e mentale per tutta la partita, evitando quei cali di tensione soprattutto nell’ultimo quarto che ci sono costati tanti punti. La prossima settimana ci aspettiamo di chiudere le trattative in corso per rinforzare la squadra con l’arrivo del Pivot. Abbiamo fiducia che già da stasera ci sia un segnale di ripresa. In casa Cestistica, nonostante i risultati non buoni, inaspettati alla vigilia, si continua ad essere comunque fiduciosi sul prosieguo del campionato. Gli obiettivi erano altri, soprattutto la partecipazione alla Coppa Italia, sfumata troppo presto. Brucia e molto la sconfitta casalinga contro il fanalino di coda Benevento che poteva dare con due punti in più un altra classifica.

Ora resta l’obiettivo playoff che passa da match da vincere come quello stasera a Salerno. Pollio conferma piena fiducia a coach Corsolini e guarda avanti. "Corsolini non è mai stato in discussione, gode di fiducia incondizionata. Siamo comunque una squadra giovane, i troppi infortuni ci hanno privato di quell‘esperienza necessaria quando c‘e da stringere i denti " Rimpianti? "Avevamo altri obiettivi, inutile negarlo. Nonostante le difficoltà, però siamo ancora in lotta per i playoff. Non è scontato con il nostro budget e appunto con le difficoltà (è un po’ di sfortuna) avuta sinora". L’ obiettivo è l’ingresso nei playoff come avvenuto nella scorsa stagione. "Ora iniziamo una serie di partite più alla nostra portata, anche se ognuna a suo modo complicata ma speriamo di portare a casa punti a partire già da stasera a Salerno. Stiamo cercando di chiudere per il pivot, trattativa complicata da cavilli burocratici. Ma ormai e una questione di qualche giorno".

Marco Zanotti