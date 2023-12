Cestistica Spezzina perde il recupero col Derthona

AUTOSPED DERTHONA

79

CESTISTICA SPEZZINA

62

DERTHONA: Marangoni 6, Cerino 15, Espedale 4, Leonardi 5, Baldelli 8, Gianolla ne, Thiam 4, Curic, Attura 30, Castagna, Melchiori 7. ALL: Cutugno.

CESTISTICA SPEZINA: Colognesi 12, Cappellotto, Templari 12, Baldassarre 12, Carraro, Favre 13, Guzzoni 8, Guerrieri, Ratti, Capra 5. ALL: Corsolini.

Arbitri: Giovagnini di Torino e Claudio Marconetti di Rozzano.

Parziali: 22-21, 46-34, 60-45.

TORTONA – La Cestistica Spezzina esce sconfitta 79-62 dal confronto con la seconda in classifica, il Derthona, trascinata dalla super partita di Beatrice Attura, che segna 30 punti. Nella gara di recupero al PalaCamagna di Tortona le bianconere cominciano la gara col piede giusto, guidando le danze per tutto il primo quarto con un basket fatto di intensità ed efficienza. Dopo essersi portate sul +5 (16-21), però, le spezzine subiscono un inspiegabile blackout che dura otto minuti, sufficienti a Tortona per prendere possesso dell’incontro: ne esce un parziale di 18-0 in cui l’Autosped alza notevolmente ritmo e aggressività, che provocano prevedibilità offensiva e palle perse alle ospiti. Quando Baldassarre chiude il break col canestro del 34-23, il match è già saldamente nelle mani della compagine piemontese, nonostante la Cestistica cerchi comunque di tenere il passo delle avversarie. All’intervallo lungo le squadre sono sul 46-34 per il Derthona, che inizia la ripresa con il 9-0 che ammazza definitivamente la partita, con la compagine spezzina che si trova così sul -21 (55-34) a metà del terzo periodo. Le bianconere però non demordono e riescono a rientrare sul -15 in chiusura del quarto (60-45). L’ultima frazione è di pura gestione delle energie tra due squadre che dovranno ancora affrontare l’ultimo di un trittico d’impegni in una settimana. Al PalaCamagna finisce 79-62 per l’Autosped. La Cestistica tornerà in campo domani sabato 9 dicembre alle ore 20 nella trasferta capitolina contro la Stella Azzurra.