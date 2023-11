‘Charity Partner’. In campo con la Croce Rossa

In occasione del match con la Estra Pistoia che si terrà domenica a partire dalle 19 al PalaBigi, la Pallacanestro Reggiana - per il terzo appuntamento del progetto ‘We CaRe’ - scenderà in campo insieme al ‘Charity Partner’ dell’evento, Croce Rossa, e al match sponsor Gruppo Zatti.

Il tema principale della serata sarà la sicurezza stradale: argomento importante e per cui occorre non abbassare mai la guardia, sensibilizzando tutti i presenti e in particolare i tantissimi giovani che seguono sempre da vicino e con grande entusiasmo i protagonisti della Unahotels.